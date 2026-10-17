தேவாவின் உடலுக்கு விஜய் நேரில் அஞ்சலி!.. அரசு மரியாதையோடு அடக்கம்!...
தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் இசையமைத்தவர் இசையமைப்பாளர் தேவா. 90களில் முக்கிய இசையமைப்பாளராக இருந்தவர். ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், விஜயகாந்த், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பலரின் படங்களுக்கும் இசையமைத்துள்ளார்.
தேவாவுக்கு வயது 76. கடந்த பல வருடங்களாகவே தேவா சினிமாவில் இசையமைக்கவில்லை. அதேநேரம், இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்தார். ஊடகங்களுக்கும் பேட்டி கொடுத்து வந்தார். இந்நிலையில்தான், இன்று காலை சென்னையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தேவா மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார்.
இதையடுத்து ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் நேரில் சென்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். தேவாவின் உடல் அவரின் சொந்த ஊரான ஆற்காட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நாளை மதியம் 1 மணியளவில் அவருக்கு இறுதிச்சடங்கு நடைபெறவிருக்கிறது. தேவாவின் இறுதிச்சடங்கிற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. முதல்வர் விஜயும் நேரில் சென்று தேவாவிடன் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இதையடுத்து ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் நேரில் சென்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். தேவாவின் உடல் அவரின் சொந்த ஊரான ஆற்காட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நாளை மதியம் 1 மணியளவில் அவருக்கு இறுதிச்சடங்கு நடைபெறவிருக்கிறது. தேவாவின் இறுதிச்சடங்கிற்கு அரசு மரியாதை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது. முதல்வர் விஜயும் நேரில் சென்று தேவாவிடன் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.