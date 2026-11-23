200 ரூபா வச்சிக்கிட்டு நேரா அங்க போனேன்.. என் வாழ்க்கையே மாறிடுச்சி.. யோகிபாபு ஃபீலிங்...
தமிழ் சினிமாவில் கடந்த பல வருடங்களாகவே பல திரைப்படங்களிலும் காமெடி நடிகராக நடித்து வருபவர் யோகி பாபு. காமெடி நடிகராக மட்டுமல்லாமல் பல திரைப்படங்களில் கதையின் நாயகனாகவும் யோகி பாபு நடித்திருக்கிறார்.
தொடக்கத்தில் வாய்ப்பு தேடி விஜய் டிவிக்கு சென்றபோது அங்கு லொள்ளு சபா நிகழ்ச்சியில் கூட்டத்தில் ஒருவராக நிற்கும் வாய்ப்பு யோகி பாபுவுக்கு கிடைத்தது. ஒருகட்டத்தில் திரைப்படங்களில் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடித்து தற்போது முன்னணி காமெடி நடிகராக மாறியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றை பேசிய யோகி பாபு ‘நான் வேலை இல்லாமல் நிறைய நாள் இருந்தேன். லொள்ளு சபாலையும் வாய்ப்பு இல்ல.. வீட்லயும் மரியாதை இல்லை.. நண்பர்கள் கூட கூப்பிட்டா பேச யோசிச்சாங்க.. ஏன்னா அவர்கள் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க..
நான் போய் நின்னா கூட முகத்தை திருப்பிடுவாங்க.. வீட்டுல சண்டை அதிகமாயிடுச்சு.. மன வருத்தம் அதிகமாகி பூந்தமல்லி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் உட்காந்து யோசிச்சேன்.. கைல 200 ரூபா இருந்தது. திருத்தணி பஸ் ஏறி போய் மலை மேல தனியா படுத்துட்டு வேண்டிட்டு வந்தேன்.. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல மாற்றம் வர ஆரம்பிச்சுடுச்சு.. அப்புறம் முருகன் கொஞ்சம் தூக்கி விட்டான்’ என்று கூறியிருக்கிறார். அதிலிருந்து யோகி பாபு தீவிர முருக பக்தராக மாறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றை பேசிய யோகி பாபு ‘நான் வேலை இல்லாமல் நிறைய நாள் இருந்தேன். லொள்ளு சபாலையும் வாய்ப்பு இல்ல.. வீட்லயும் மரியாதை இல்லை.. நண்பர்கள் கூட கூப்பிட்டா பேச யோசிச்சாங்க.. ஏன்னா அவர்கள் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க..
நான் போய் நின்னா கூட முகத்தை திருப்பிடுவாங்க.. வீட்டுல சண்டை அதிகமாயிடுச்சு.. மன வருத்தம் அதிகமாகி பூந்தமல்லி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் உட்காந்து யோசிச்சேன்.. கைல 200 ரூபா இருந்தது. திருத்தணி பஸ் ஏறி போய் மலை மேல தனியா படுத்துட்டு வேண்டிட்டு வந்தேன்.. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல மாற்றம் வர ஆரம்பிச்சுடுச்சு.. அப்புறம் முருகன் கொஞ்சம் தூக்கி விட்டான்’ என்று கூறியிருக்கிறார். அதிலிருந்து யோகி பாபு தீவிர முருக பக்தராக மாறியது குறிப்பிடத்தக்கது.