ராமர் அரக்கர்களுக்கு பயந்து ஓடினாரா? ராமாயணம் திரைப்பட குழுவினர் மீது புகார்.
ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி மற்றும் யாஷ் நடிப்பில் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் வெளியான 'ராமாயணம்: பாகம் 1' திரைப்படம் மீண்டும் புதிய சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது. இப்படம் இதிகாச கதையைத் திரித்து கூறி இந்து மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டி, இந்து ஜனஜாக்ருதி சமிதி அமைப்பின் செய்தி தொடர்பாளர் சதீஷ் கோச்ரேகர் மும்பை முலுண்ட் மேற்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இப்படத்தில் ராவணனை ஏழைகளின் ரட்சகனாகவும், பெண்களின் பாதுகாவலனாகவும் மிகைப்படுத்திக் காட்டியுள்ளதாகவும், ராமர் அரக்கர்களுக்குப் பயந்து ஓடுவது போலவும், கர-தூஷணர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்பது போலவும் கற்பனைக் காட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், லட்சுமணன் பெரியவர்களை மதிக்காதவராக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஆட்சேபனைக்குரிய காட்சிகளை நீக்கி படக்குழுவினர் மீது பி.என்.எஸ் பிரிவுகள் 299 மற்றும் 196-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.