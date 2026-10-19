இசையமைப்பாளர் தேவா உடல் அடக்கம்.. சொந்த ஊரில் முழு அரசு மரியாதை.. ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு..
பிரபல திரைப்பட இசையமைப்பாளர் தேவா மாரடைப்பு காரணமாக நேற்று முன் தினம் காலை காலமானார். அவரது உடல் சென்னை இல்லத்தில் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது.
முதல்வர் விஜய், நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், எஸ்.ஜே. சூர்யா உள்ளிட்ட பல திரையுலகப் பிரபலங்களும், ஏராளமான ரசிகர்களும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர். தொடர்ந்து விடிய விடிய பொதுமக்கள் திரண்டு வந்து தங்களது இறுதி மரியாதையை செலுத்தினர்.
இறுதிசடங்குகளுக்காக தேவாவின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சக்கரமல்லூர் கிராமத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அங்குள்ள அவரது தோட்டத்தில் இறுதிச்சடங்குகள் நடைபெற்றன.
காவல்துறையினரின் 72 குண்டுகள் முழங்க, தமிழக அரசின் முழு அரசு மரியாதையுடன் தேவாவின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. இவருடைய இறுதி ஊர்வலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும், சினிமா துறையை சேர்ந்த பிரபலங்களும் கலந்து கொண்டு கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர். தேவா மறைவு தமிழ்த் திரையுலகில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.