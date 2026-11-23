மீண்டும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைவேன்.. எலிமினேட் ஆன முகேஷ் பேட்டி...
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியின் 12-வது வாரத்தில் குறைந்த வாக்குகளை பெற்றதாக நடிகை ஷாதிகா மற்றும் நடிகர் முகேஷ் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து வெளியேற்றப்பட்டனர். ஏற்கெனவே ஒருமுறை வெளியேற்றப்பட்ட நிலையில், டிடிஎஃப் வாசனின் எவிக்ஷன் ஃபிரீ பாஸ் மூலம் முகேஷ் மீண்டும் போட்டியில் நீடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு பேசிய முகேஷ், தனக்கு இன்னும் வயது இருக்கிறது எனப் பலர் கூறினாலும், தன்னை நிரூபிக்க இந்தக் களம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்ச்சிபூர்வமாகப் பகிர்ந்து கொண்டார். திருச்சியில் இருந்து தனியாக வந்த பயணம் குறித்தும், பிக் பாஸ் வீட்டில் கிடைத்த அனுபவங்கள் குறித்தும் அவர் மகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூர்ந்தார்.
முதலில் நடுசென்டர் இணையத் தொடரின் புரமோஷனுக்காக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்ததாகவும், அதன்பிறகு போட்டியாளராகக் கலந்து கொண்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அடுத்த முறை திரைப்படத்தில் நாயகனாக நடித்து, அந்தப் படத்தின் புரமோஷனுக்காக மீண்டும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைவேன் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையையும் அவர் வெளிப்படுத்தினார்.