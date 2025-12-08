திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025
Last Modified: திங்கள், 8 டிசம்பர் 2025 (10:30 IST)

பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் இனி ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெறுமா? டிகே சிவகுமார் முக்கிய தகவல்..!

கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் அடுத்த ஆண்டும் வழக்கம் போல் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெறும் என்று கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் உறுதி அளித்துள்ளார்.
 
கடந்த ஜூன் 4-ஆம் தேதி ஆர்.சி.பி.யின் வெற்றி பேரணியின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 11 பேர் உயிரிழந்ததன் காரணமாக, அடுத்த ஆண்டு ஐ.பி.எல். போட்டிகள் இங்கு நடைபெறுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.
 
கர்நாடக மாநில கிரிக்கெட் சங்கத் தலைவர் தேர்தலுக்கு பின் பேசிய டி.கே. சிவக்குமார், இனி இதுபோன்ற விபத்துகள் நிகழாது என்று உறுதியளித்தார். மேலும், சின்னசாமி மைதானத்தை விட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்றும் திட்டம் இல்லை என்றும், கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
மேலும் வருங்காலத்தில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய மிக பெரிய மைதானம் ஒன்று கட்டப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
திருமணம் ரத்து.. ஸ்மிருதி மந்தனாவின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு.. இன்ஸ்டா பதிவில் பரபரப்பு..!

திருமணம் ரத்து.. ஸ்மிருதி மந்தனாவின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு.. இன்ஸ்டா பதிவில் பரபரப்பு..!இந்தியக் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சல் ஆகியோரின் திருமணம் அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

வெற்றிக்கு பின் கேக் சாப்பிட மறுத்த ரோஹித் சர்மா.. என்ன பின்னணி?

வெற்றிக்கு பின் கேக் சாப்பிட மறுத்த ரோஹித் சர்மா.. என்ன பின்னணி?தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் வெற்றிக்கு பின், வெற்றி கேக்கை சாப்பிட மறுத்த ரோஹித் ஷர்மாவின் செயல், ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. "குண்டாகிவிடுவேன்" என்று கூறி கேக்கை அவர் நிராகரித்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஜெய்ஷ்வால் சதம்.. ரோஹித், கோஹ்லி அரைசதம்.. 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி..!

ஜெய்ஷ்வால் சதம்.. ரோஹித், கோஹ்லி அரைசதம்.. 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், ஜெய்ஸ்வால் அபார சதம் காரணமாக இந்தியா 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. நேற்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

20 ஆட்டங்களுக்கு பின் டாஸ் வெற்றி: இந்திய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு! இரு அணிகளிலும் மாற்றம்..!

20 ஆட்டங்களுக்கு பின் டாஸ் வெற்றி: இந்திய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு! இரு அணிகளிலும் மாற்றம்..!தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், இந்திய அணி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு டாஸ் வென்றுள்ளது.

2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை அட்டவணை: தொடக்க போட்டியில் மோதும் அணிகள் எவை எவை?

2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை அட்டவணை: தொடக்க போட்டியில் மோதும் அணிகள் எவை எவை?ஃபிஃபா நடத்தும் 2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடரின் முழு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய மூன்று நாடுகளில் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை இத்தொடர் நடைபெறுகிறது.

