Last Updated : ஞாயிறு, 7 டிசம்பர் 2025 (15:26 IST)

செல்போன் வாங்கி தராத அப்பா.. விரக்தியில் கிணற்றில் விழுந்து உயிர்நீத்த 20 வயது மகன்..!

ஜார்கண்டை சேர்ந்த 20 வயது தொழிலாளி ருஸ்தம் ஷேக் என்பவர், தான் விரும்பிய விலையுயர்ந்த செல்போனை தந்தை வாங்கி தர மறுத்த விரக்தியில், 140 அடி ஆழ ஆழ்துளை கிணற்றில் குதித்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
வெள்ளிக்கிழமை மாலை சுமார் 6.38 மணியளவில் ருஸ்தம் சுமார் ஒரு அடி அகலமுள்ள கிணற்றில் விழுந்ததாக அவரது குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. உடனடியாக, மாவட்ட நிர்வாகம், தீயணைப்பு படையினர், ராணுவத்தினர் மற்றும் என்டிஆர்எஃப் குழுவுடன் இணைந்து மீட்பு பணியை தொடங்கினர்.
 
சுமார் ஒன்பது மணி நேரம் நீடித்த இந்த மீட்பு பணியில், கிணற்றுக்குள் ஆக்ஸிஜன் செலுத்தப்பட்டதுடன், கேமரா மூலம் ருஸ்தமின் நிலை கண்காணிக்கப்பட்டது. இறுதியில், கயிற்றில் கட்டப்பட்ட உலோக கொக்கி மூலம் அவர் வெளியே இழுக்கப்பட்டார். 
 
அதிகாலை 3 மணியளவில் மீட்கப்பட்ட ருஸ்தம், உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். எனினும், அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர். செல்போன் மறுக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட விரக்தியே இந்த விபரீத முடிவுக்கு காரணம் என்று போலீசார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
சென்னைக்கு மீண்டும் மழை.. தேதி குறித்த வானிலை ஆய்வாளர்..!

சென்னைக்கு மீண்டும் மழை.. தேதி குறித்த வானிலை ஆய்வாளர்..!சென்னை உட்பட தமிழகக் கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த சுற்று பருவமழை டிசம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர் 'டெல்டா வெதர்மேன்' ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். சாதகமான கடல் நிலைகள் காரணமாக, டிசம்பர் மாதம் முழுவதும் இயல்புக்கு அதிகமாக மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் தீவிபத்து: முக்கிய ஆவணங்கள் சேதம்!

சென்னை ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்தில் தீவிபத்து: முக்கிய ஆவணங்கள் சேதம்!சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள ஜிஎஸ்டி ஆணையரக அலுவலகத்தில் இன்று ஒரு பெரும் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. திருமங்கலம் அருகே உள்ள இந்த அலுவலகத்தின் தரை தளத்தில் உள்ள உணவகத்தில் மின்கசிவு ஏற்பட்டதன் காரணமாகவே தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

த.வெ.க.வுடன் கூட்டணியா? - டிடிவி தினகரனின் பதில் இதுதான்!

த.வெ.க.வுடன் கூட்டணியா? - டிடிவி தினகரனின் பதில் இதுதான்!வரவிருக்கும் தேர்தலில் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் அமமுக கூட்டணி அமைக்குமா என்ற கேள்விக்கு, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பதிலளித்தார். கூட்டணி குறித்து அமமுக இன்னும் எந்த இறுதி முடிவையும் எடுக்கவில்லை என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இருப்பினும், கூட்டணியை தலைமையேற்று நடத்துகிற சில கட்சிகள் தங்கள் கட்சியை அணுகி பேசி வருவதாகவும், முடிவெடுக்க இன்னும் கால அவகாசம் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

பெரியார் மண்ணில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. செங்கோட்டையன் போடும் மெகா ஸ்கெட்ச்!..

பெரியார் மண்ணில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. செங்கோட்டையன் போடும் மெகா ஸ்கெட்ச்!..அரசியலில் 50 வருடங்கள் அனுபவம் பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விஜயின் தவெகவில் இணைந்திருப்பது அந்த கட்சிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

கல்லூரி மாணவியை மிரட்டிய இளைஞர்.. பயந்துபோய் தீக்குளித்து உயிருக்கும் போராடும் மாணவி..!

கல்லூரி மாணவியை மிரட்டிய இளைஞர்.. பயந்துபோய் தீக்குளித்து உயிருக்கும் போராடும் மாணவி..!ஒடிசாவின் சுந்தர்கர் மாவட்டத்தில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு மாணவி ஒருவர் தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயன்றதில், கிட்டத்தட்ட 90 சதவீதம் தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி வருகிறார். லாஞ்சிபெர்னா பகுதியில் நடந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, மாணவியை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வந்த 25 வயது இளைஞரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

