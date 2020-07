ஹர்திக் பாண்டேவுக்கு ஆண் குழந்தை: ரசிகர்கள் வாழ்த்து மழை!

திருமணம் தள்ளிப் போனாலும் நடாஷா கர்ப்பம் ஆனதாக ஹர்திக் பாண்டே தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அறிவித்தார். மேலும் கர்ப்பிணியாக இருக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களையும் அவ்வப்போது அவர் பதிவு செய்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் ஹர்திக் பாண்டியா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்திருப்பதாக அறிவித்துள்ளார். இதனை அடுத்து ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து மழை பெய்து வருகின்றனர். மேலும் குழந்தையின் கையை புகைப்படம் எடுத்து ஹர்திக் பதிவு செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

We are blessed with our baby boy ❤️