வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (09:43 IST)

"பேரே வரலாறு" விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ சிங்கிள் பாடலும் ஈரோடு மாநாடும்..!

விஜய் ரசிகர்களுக்கு ’ஜனநாயகன்’ சிங்கிள் பாடல் மற்றும் ஈரோடு மாநாடு என இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி கிடைத்துள்ளது. ஈரோடு மக்கள் சந்திப்பில் விஜய் ஆற்றிய அனல் பறக்கும் அரசியல் உரை ஒருபுறம் என்றால், அவரது கடைசி திரைப்படமான 'ஜன்னநாயன்' படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிளான "பேரே வரலாறு" பாடல் வெளியாகி இணையத்தை அதிர வைத்துள்ளது. 
 
அரசியலிலும் சினிமாவிலும் ஒரே நேரத்தில் விஜய் நிகழ்த்தி வரும் இந்த தாக்கம், 2026 தேர்தலுக்கான ஒரு வலுவான அடித்தளமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
 
விஜய்யின் ஆஸ்தான பாடலாசிரியர் விவேக், இப்பாடலில் வரிகளை மிக நேர்த்தியாக செதுக்கியுள்ளார். ஒரு சினிமா நாயகனுக்கான பில்ட்-அப் என்பதை தாண்டி, நிஜ வாழ்க்கையில் விஜய் தற்போது சந்தித்து வரும் அரசியல் எதிர்ப்புகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் அவரது புதிய பயணம் ஆகியவற்றை இப்பாடல் வரிகள் பிரதிபலிக்கின்றன.
 
"பேரே வரலாறு" என்பது வெறும் டைட்டில் மட்டுமல்ல, அவர் அரசியலில் தடம் பதிக்க போவதை சூசகமாகச் சொல்லும் ஒரு பிரகடனமாகவே உள்ளது.  
 
Edited by Mahendran

ஜெயலலிதா பாணியிலான மேடை பேச்சு.. தொண்டருக்கு விஜய்யின் அன்புக்கட்டளை..!

ஜெயலலிதா பாணியிலான மேடை பேச்சு.. தொண்டருக்கு விஜய்யின் அன்புக்கட்டளை..!நேற்று நடந்த ஈரோடு தவெக மாநாட்டில் விஜய்யின் பேச்சு முறை மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பாணியை நினைவுபடுத்தியது. "செய்வீர்களா? சொன்னார்களே செய்தார்களா?" என்பது போன்ற கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு, மக்கள் பதிலளிப்பதற்காக சிறிது இடைவெளி விட்டுப் பேசுவது ஆடியன்ஸை நேரடியாகக் கனெக்ட் செய்தது.

செங்கோட்டையனுக்கு விஜய் வைத்த எக்ஸாம்: பாஸா? ஃபெயிலா?

செங்கோட்டையனுக்கு விஜய் வைத்த எக்ஸாம்: பாஸா? ஃபெயிலா?அதிமுகவின் கோட்டையான ஈரோட்டில், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முரண்பட்டு தவெக-வில் இணைந்த செங்கோட்டையன், தவெகவின் ஈரோடு மாநாட்டு விழாவை முன்னின்று நடத்தினார். ஈரோடு மாவட்டத்தில் தனக்கு இருக்கும் தனிப்பட்ட செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த அவர், ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை திரட்டி விஜய்யின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளார்.

ஈரோடில் விஜய்யின் எழுச்சி: செங்கோட்டையன் வியூகம் பலித்ததா?

ஈரோடில் விஜய்யின் எழுச்சி: செங்கோட்டையன் வியூகம் பலித்ததா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு சுமார் 82 நாட்கள் கழித்து ஈரோட்டில் தனது பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்துள்ளார்.

82 லட்சம் மதிப்பீட்டில் திறக்கப்பட்ட பூங்காவில் முறைகேடு.. கோவையில் அதிர்ச்சி

82 லட்சம் மதிப்பீட்டில் திறக்கப்பட்ட பூங்காவில் முறைகேடு.. கோவையில் அதிர்ச்சிகோவை மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலத்துக்குட்பட்ட 10வது வார்டில் கடந்த நவம்பர் மாதம் 10ம் தேதி பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஸ்டெம் பார்க்.

இனிமே விஜயை நம்பி யூஸ் இல்ல!.. வேறு கட்சிக்கு தாவிய தாடி பாலாஜி...

இனிமே விஜயை நம்பி யூஸ் இல்ல!.. வேறு கட்சிக்கு தாவிய தாடி பாலாஜி...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகராக பல படங்களில் நடித்தவர் தாடி பாலாஜி. 90களில் விஜயுடன் பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com