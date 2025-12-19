வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
களத்தில் அவர்தான் இல்லை.. விஜய் அவரையே சொல்லி கொள்கிறார் என நினைக்கிறேன்: தமிழிசை

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று ஈரோட்டில் பேசும் போது, "2026 தேர்தல் களத்தில் இல்லாதவர்களையும், களத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவர்களையும் நாங்கள் எதிர்க்க மாட்டோம்; அது எங்கள் ஐடியா இல்லை" என்று விமர்சனம் செய்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
விஜய் மறைமுகமாக அதிமுகவை சொல்கிறாரா, பாஜகவைச் சொல்கிறாரா அல்லது சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியை சொல்கிறாரா என்று பலரும் பல்வேறு யூகங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
 
இந்த நிலையில், விஜய்யின் இந்த பேச்சு குறித்துப் பேட்டி அளித்த பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "உண்மையில் களத்தில் விஜய் தான் இல்லை; அவர் திடீரென வருகிறார், திடீரென செல்கிறார். எனவே, அவர் தன்னை பற்றி தானே சொல்லிக் கொள்கிறார் என்று நினைக்கிறேன்" என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
 
மேலும் அவர் பேசுகையில், "பாஜகவை பொறுத்தவரை நாங்கள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் ஆட்சி செய்கிறோம். உலகத்திலேயே சிறந்த பிரதமராக நரேந்திர மோடி இருக்கிறார். எனவே, நாங்கள் எப்போதும் களத்தில் தான் இருக்கிறோம். விஜய் எங்களை சொல்லவில்லை; வேறு யாரைச் சொல்கிறார் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது" என்று அவர் கூறியது தற்போது அரசியல் களத்தில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
 
