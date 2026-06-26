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ஜனநாயகன் தயாரிப்பாளருக்கு அரசு பதவி!.. இது சரியா வருமா?..
தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பின் அவருக்கு நெருக்கமான சிலருக்கு அரசு பதவிகளை ஒதுக்கி வருவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. ஏற்கனவே விஜயின் ஆஸ்தான ஜோதிடரான ராதன் பண்டிட் முதலமைச்சரின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் இதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்து கடும் விமர்சனங்களும் எதிர்ப்புகளும் வந்ததால் அந்த நியமனம் திரும்ப பெறப்பட்டது. அதேபோல் சினிமாவில் விஜயின் கால்ஷீட்டுக்களை கவனித்து வந்த அவரின் மேனேஜரான ஜெகதீஷ் பழனிச்சாமி சமீபத்தில் முதல்வரின் தனிச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இதையும் பலரும் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.
இந்நிலையில், ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளர் கே.வெங்கட நாரயணா தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். கேவிஎன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் இவர். அமைச்சர் பதவிக்கு இணையானது இந்த டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவி என சொல்லப்படுகிறது. தற்காலிக பதவி உருவாக்கப்பட்டு அவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இவர் யஷ் நடித்துள்ள டாக்சிக் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இவர் தயாரித்திருக்கிறார்.. அனேகமாக இதற்கும் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொறுப்பேற்கும் தேதியிலிருந்து ஒராண்டு காலத்துக்கு இந்த நியமனம் அமுலில் இருக்கும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல்வர் விஜய் தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு தொடர்ந்து அரசு பதவி கொடுத்து வருவது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இந்நிலையில், ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளர் கே.வெங்கட நாரயணா தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். கேவிஎன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் இவர். அமைச்சர் பதவிக்கு இணையானது இந்த டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி பதவி என சொல்லப்படுகிறது. தற்காலிக பதவி உருவாக்கப்பட்டு அவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இவர் யஷ் நடித்துள்ள டாக்சிக் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இவர் தயாரித்திருக்கிறார்.. அனேகமாக இதற்கும் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொறுப்பேற்கும் தேதியிலிருந்து ஒராண்டு காலத்துக்கு இந்த நியமனம் அமுலில் இருக்கும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல்வர் விஜய் தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு தொடர்ந்து அரசு பதவி கொடுத்து வருவது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
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ஜனநாயகன் தயாரிப்பாளருக்கு அரசு பதவி!.. இது சரியா வருமா?..
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யார் யாரிடம் எவ்வளவு பார்ட்டி ஃபண்ட்? பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்ய முதல்வர் முடிவு?
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது "பார்ட்டி ஃபண்ட்" முறைகேடு விவகாரத்தால் பெரும் அதிர்வலைகளை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் டாஸ்மாக் பெட்டிகள், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் மின்சாரத் துறையில் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் லஞ்ச வசூல் வேட்டை நடந்ததாக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் ஆகியோர் சட்டமன்றத்தில் அடுக்கடுக்கான புகார்களை முன்வைத்துள்ளனர்.
தவெக அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவை வாபஸ் பெற மாட்டோம்: மார்க்கிஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதி...
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவை ஒருபோதும் வாபஸ் பெறமாட்டோம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவெக ஆட்சி இன்னும் சில மாதங்களில் கவிழ்ந்துவிடும் என்று வதந்திகளைப் பரப்பி, திரைமறைவில் கவிழ்ப்பு ஜோசிடம் பார்த்துக் கொண்டிருந்த திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் அதிர்ச்சியைத் தந்துள்ளது.