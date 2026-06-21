யாஷ், நயன்தாரா நடித்த 'டாஸிக்' திரைப்படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு...!
யாஷ், நயன்தாரா நடித்த 'டாஸிக்' திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 26, அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது. Honour Thy Father) என்ற மையக்கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இன்றைய தந்தையர் தினத்தில் வந்திருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, தாரா சுதாரியா, ஹுமா குரேஷி மற்றும் ருக்மிணி வசந்த் உள்ளிட்ட முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடிப்பதால், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. விஷால் எம். மிஷ்ரா இசையமைப்பில், ஆக்ஷன் மற்றும் உணர்ச்சிகள் கலந்த ஒரு முழுமையான திரைக்காவியமாக இப்படம் அமையும் எனப் படக்குழுவினர் உறுதியளிக்கின்றனர்.
கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படம், மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்பத் தரத்துடன் தயாராகியுள்ளது. ராஜீவ் ரவியின் ஒளிப்பதிவு மற்றும் உஜ்வல் குல்கர்னியின் படத்தொகுப்பு எனப் பல திறமையான கலைஞர்களின் கூட்டுமுயற்சியில் இப்படம் ஒரு புதிய அனுபவத்தைத் தரும் என்பது உறுதி.
ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி திரைக்கு வரும் இத்திரைப்படம், சினிமா ரசிகர்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
Edited by Siva
ஒரு வழியாக Toxic ரிலீஸ் தேதி சொல்லிட்டாங்க!.. யஷ் ஃபேன்ஸ் செம ஹேப்பி!...
யாஷ், நயன்தாரா நடித்த 'டாஸிக்' திரைப்படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு...!
யாஷ், நயன்தாரா நடித்த 'டாஸிக்' திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 26, அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது. Honour Thy Father) என்ற மையக்கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இன்றைய தந்தையர் தினத்தில் வந்திருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.