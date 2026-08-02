  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Raj Thackeray Questions Vivek Oberoi and R Madhavan's Move to Dubai While Praising PM Modi
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Sunday, 2 August 2026 (15:50 IST)

இந்தியா நல்லா இருக்குன்னா எதுக்கு துபாய் போய் செட்டில் ஆனீங்க.. நடிகர் மாதவனை கேள்வி கேட்கும் ராஜ் தாக்கரே..

Tamil
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (15:50 IST)
google-news
மத்திய பாஜக ஆட்சியில் இந்தியாவில் எல்லாம் மிக சிறப்பாக இருப்பதாக புகழும் விவேக் ஓபராய் மற்றும் ஆர். மாதவன் போன்ற நடிகர்கள் துபாயில் குடியேறியுள்ளது ஏன் என்று மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா தலைவர் ராஜ் தாக்கரே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
மும்பையில் நடைபெற்ற மாணவர் அணி நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், மோடி பயோபிக் படத்தில் நடித்த விவேக் ஓபராயும், மோடியை புகழ்ந்த மாதவனும் தங்கள் குடும்பத்துடன் துபாயில் வசிப்பதை சுட்டிக்காட்டினார். இந்தியா மீது இவ்வளவு பற்றுள்ளவர்கள் வெளிநாட்டில் வாழ்வது ஏன் என்றும், அரசு ஆதரவு படங்களில் நடித்துவிட்டு மீண்டும் துபாய்க்கே சென்றுவிடுவதாகவும் அவர் விமர்சித்தார்.
 
மேலும், டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின்போது பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்பட்ட அவதூறு மொழியைக் கண்டித்த ராஜ் தாக்கரே, அதேசமயம் மகாத்மா காந்தி, நேரு மற்றும் தாக்கரே குடும்பத்தினர் வரை பாஜக ஆதரவு தொண்டர்கள் மற்றும் ஐடி விங் மூலம் எப்படி தரம் தாழ்ந்து விமர்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
நீட் தேர்வு விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிருப்திகளே இதுபோன்ற போராட்டங்களுக்குக் காரணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரேசன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் கைவிரல் ரேகை பதிவு.. இன்று தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்...

நீட் தேர்வு போராட்டத்தின்போது பதிவான அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

நீட் தேர்வு போராட்டத்தின்போது பதிவான அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்நீட் தேர்வை எதிர்த்து தமிழகத்தில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின்போது மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகப் பள்ளி மற்றும் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜமோகன் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

ராகுல் காந்தி தமிழ்நாடு மண்ணில் கால்பதித்த வேளையில் காவிரி தண்ணீர்.. மாணிக்கம் தாகூர் பெருமிதம்..

ராகுல் காந்தி தமிழ்நாடு மண்ணில் கால்பதித்த வேளையில் காவிரி தண்ணீர்.. மாணிக்கம் தாகூர் பெருமிதம்..ராகுல் காந்தி தமிழ்நாடு மண்ணில் கால்பதித்த அதேவேளையில் காவிரி நீர் திறக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் ஜெய்முகமது தீவிரவாதி.. போலீஸ் உடையணிந்து கலவரம் ஏற்படுத்தியது கண்டுபிடிப்பு..

ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் ஜெய்முகமது தீவிரவாதி.. போலீஸ் உடையணிந்து கலவரம் ஏற்படுத்தியது கண்டுபிடிப்பு..மேற்குவங்கத்தில் ஜெய்முகமது தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய ஹமீம் மண்டல் என்ற பயங்கரவாதி கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு கிழக்கு பர்தமான் மாவட்டத்தில் வைத்து அம்மாநில சிறப்பு படை காவல்துறையினரால் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த ஒருவரால் நீட்போராட்டம் நடத்த முடிகிறது.. இங்கிருக்கும் திமுகவால் முடியாதது ஏன்? வேல்முருகன்

வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த ஒருவரால் நீட்போராட்டம் நடத்த முடிகிறது.. இங்கிருக்கும் திமுகவால் முடியாதது ஏன்? வேல்முருகன்நீட் தேர்வு முறைகேடுகளைக் கண்டித்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சார்பில் சென்னையில் தொடர் போராட்டம் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியின் தலைவர் தி.வேல்முருகனிடம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.. அப்போது, நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்வதுதான் ஒரே நிரந்தரத் தீர்வு என்ற தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் நிலைப்பாடு தனக்கு உடன்பாடு இருப்பதாகத் தெரிவித்த அவர், அதேவேளையில் தி.மு.க-வின் கடந்த கால செயல்பாடுகள் குறித்தும் சில கேள்விகளை எழுப்பினார்.

தொகுதி மறுவரையரை மசோதாவை ஆதரிப்பவர்கள் எட்டப்பர்கள்.. திமுகவை மறைமுகமாக தாக்கினாரா ராகுல் காந்தி?

தொகுதி மறுவரையரை மசோதாவை ஆதரிப்பவர்கள் எட்டப்பர்கள்.. திமுகவை மறைமுகமாக தாக்கினாரா ராகுல் காந்தி?மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்களுக்கான பயிற்சி முகாமின் நிறைவு விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி, மத்திய பாஜக அரசு மீது கடும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார்.