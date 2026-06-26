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ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி... ஆணையம் வெளியிட்ட அதிரடி உத்தரவு...
தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்கள் மற்றும் ப்ரமோட்டோர்களுக்கான புதிய அதிரடி உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, திட்டப்பணிகள் முடிவடைந்த மூன்று மாதங்களுக்குள் அதுகுறித்த விவரங்களை ஆணையத்திடம் முறையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் மற்றும் ப்ரமோட்டோர்கள் தங்களது திட்டங்களுக்கான தடையில்லா சான்றை திட்டமிடல் குழுமம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிடம் இருந்து பெற்ற பிறகே அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும். மேலும், வீடு வாங்குபவர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் தொகையில் 70 விழுக்காட்டை தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்த குறிப்பிட்ட தனி வங்கி கணக்கில் மட்டுமே டெபாசிட் செய்து பெற வேண்டும்.
திட்டப்பணிகள் முழுமையாக நிறைவுற்ற பிறகு, எந்தெந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி கணக்குகளின் மூலம் பணம் பெறப்பட்டது மற்றும் எவ்வளவு செலவிடப்பட்டது என்பது தொடர்பான விரிவான தணிக்கை அறிக்கையை தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் கட்டாயம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்த புதிய விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது வீடு வாங்குபவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் முக்கிய நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
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Edited by Siva
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