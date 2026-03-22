ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026 (18:09 IST)

இனிமே இருக்கு உங்களுக்கு!.. ஊழல் லிஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கு!.. திமுகவை மிரட்டும் வேல்முருகன்!...

vel murugan
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில் திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீட்டுக்கான பேச்சுவார்த்தை6யை நடத்தி வருகிறது. கடந்த முறை 13 கட்சிகளுடன் சேர்ந்து கூட்டணி அமைத்த திமுக  2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு 26 அரசியல் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.

எனவே இந்த முறை திமுக தொகுதி பங்கீடு செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. கடந்த முறை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதி ஒதுக்கினார்களோ அதே தொகுதிகளை கூட தற்போது ஒதுக்க முடியவில்லை.. ஆனால் அந்த கூட்டணி கட்சிகள் அதைவிட அதிகமான தொகுதிகளை எதிர்பார்க்கிறது.. குறிப்பாக காங்கிரஸ் 28 தொகுதிகள் வாங்கிக் கொண்டது. மேலும் தேமுதிக 10 தொகுதியில் வரை கேட்கிறது. மதிமுக, விடுதலைச் சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளுக்கு கூட கேட்ட தொகுதிகளை திமுகவால் ஒதுக்க முடியவில்லை..

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி இரண்டு தொகுதிகளை கேட்கிறது. ஆனால் திமுகவோ ஒரு தொகுதிதான் தர முடியும் என சொல்ல திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியறப்போவதாக வேல்முருகன் அறிவித்திருக்கிறார். மேலும் ‘கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் எந்த அமைச்சர்கள் எந்தெந்த துறை செயலாளர்கள் என்னென்ன தவறு செய்திருக்கிறார்கள் என்கிற எல்லா புள்ளி விவரமும் என் கையில் இருக்கிறது.. எல்லாவற்றையும் வெளியிடுவேன்.. இனிமேல்தான் திமுகவுக்கு இருக்கிறது’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

இதையடுத்து ஊழல் செய்தது தெரியும் என்றால் ஏன் அந்த கட்சியில் கூட்டணி சேர வேல்முருகன் முயற்சி செய்தார். இதே அந்த கட்சிக்கு இரண்டு 2 தொகுதிகளை கொடுத்திருந்தால் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பார்’ என நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

இந்திய அரசாங்கத்தில் 8931 நாள் பதவி வகித்த மோடி.. புதிய சாதனை..!இந்தியாவின் அரசாங்க தலைவராக நீண்ட காலம் பதவி வகித்தவர் என்ற புதிய சாதனையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி படைத்துள்ளார்.

இந்தியாவை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம்.. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவிப்பு..!வளைகுடா நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், அங்கு வாழும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முன்னுரிமை அளிப்பதாக அந்த நாட்டின் தூதர் அப்துல் நாசர் ஜமால் அல்ஷாலி உறுதியளித்துள்ளார்.

ஏப்ரல் 1 டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றம் முற்றிலும் மாற்றம்.. இனி ஓடிபி மட்டும் இருந்தால் பணம் பெற முடியாது..!இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்ற நிலை ஏப்ரல் 1 முதல் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை சந்திக்க உள்ளது. அனைத்து டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் இரண்டு அடுக்கு அங்கீகாரத்தை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

ஈரானை பாகிஸ்தான் தாக்க வேண்டும்.. ஒப்பந்தத்தை சுட்டிக்காட்டி சவுதி அரேபியா அழுத்தம்?ஈரானுக்கு எதிரான மோதலில் பாகிஸ்தானின் இராணுவ உதவியை பெறுவதற்கு சவுதி அரேபியா அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது.

JEE முதன்மை தேர்வின் முக்கிய அறிவிப்பு.. ஹால் டிக்கெட் எப்போது கிடைக்கும்?JEE முதன்மைத் தேர்வின் ஏப்ரல் மாத அமர்விற்கான தேர்வு City Slip தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்கள் jeemain.nta.nic.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று, தங்கள் விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை பயன்படுத்தி இந்த City Slipஐ பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com