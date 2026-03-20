வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (14:20 IST)

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியவது த.வா.க!.. தனித்துப்போட்டியிட முடிவு!...

vel murugan
வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கடந்த சில தேர்தல்களாகவே திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. வேல்முருகன் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாகவும் இருந்து வந்தார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. அதோடு, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டது. எனவே, கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அவர்கள் கேட்கும் தொகுதிகளை ஒதுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..

ஏற்கனவே தேமுதிக, விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி, மக்கள் நீதி மையம் போன்ற கட்சிகளுக்கு அவர்கள் கேட்ட தொகுதிகளை விட மிகவும் குறைவான தொகுதிகள் கொடுப்பதாக திமுக சொன்னதால் அந்த கட்சிகள் அதிருப்தியில் இருக்கிறது. தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டது. இதை அக்கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகனின் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார்.. திமுக கூட்டணியில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகள் கேட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால் ஒரே ஒரு தொகுதியை மட்டுமே திமுக ஒதுக்க முன் வந்த நிலையில் அந்த கூட்டணியிலிருந்து த.வா.க வெளியேறிவிடது. தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தனித்துப் போட்டுவிடும் என வேல்முருகன் அறிவித்திருக்கிறார்..

கரூர் சம்பவம்!.. தவெக மீதான புகார்கள்!. விஜய் செய்ய வேண்டியது என்ன?...சிபிஐ விசாரணைக்கு விஜய் 3வது முறை சென்றதையடுத்து கடந்த சில வருடங்களாகவே கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சமூகவலைத்தளங்களில் பலரும் மீண்டும் விவாதிக்கத் தொடங்கி விட்டார்கள்.

எண்ணெய் விலை ஏறிகிட்ட போகுது, ஈரானை தாக்க வேண்டாம்.. இஸ்ரேலுக்கு டிரம்ப் அறிவுரை?ஈரான் மீதான தாக்குதல்கள் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு இடையே நிலவும் சூழல் உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

ஏடிஎம்-இல் ரூ.10,000 மட்டும் எடுக்க போன நபர்.. ரூ.3 லட்சம் அள்ளி கொடுத்த ஆச்சரியம்.. நடந்தது என்ன?குஜராத் மாநிலம் சூரத்தை சேர்ந்த வாடிக்கையாளர் ஒருவர், 2017-ல் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் 10,000 ரூபாய் எடுக்க முயன்றபோது பணம் வரவில்லை; ஆனால் கணக்கில் இருந்து கழிக்கப்பட்டது.

அரசு பேருந்து மோதி 4 பேர் பலி!.. சேலம் அருகே அதிர்ச்சி...சேலம் மாவட்டம் அரியலூர் பகுதியில் அரசு பேருந்து மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் நான்கு பேர் மரணமடைந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கம்மியான சீட்தான் கொடுப்போம்!.. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஷாக் கொடுத்த திமுக!..2021 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது 13 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து களம் கண்ட திமுக இந்த முறை 26 கட்சியுடன் மெகா கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது

