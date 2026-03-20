திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியவது த.வா.க!.. தனித்துப்போட்டியிட முடிவு!...
வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கடந்த சில தேர்தல்களாகவே திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. வேல்முருகன் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாகவும் இருந்து வந்தார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. அதோடு, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டது. எனவே, கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அவர்கள் கேட்கும் தொகுதிகளை ஒதுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..
ஏற்கனவே தேமுதிக, விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி, மக்கள் நீதி மையம் போன்ற கட்சிகளுக்கு அவர்கள் கேட்ட தொகுதிகளை விட மிகவும் குறைவான தொகுதிகள் கொடுப்பதாக திமுக சொன்னதால் அந்த கட்சிகள் அதிருப்தியில் இருக்கிறது. தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டது. இதை அக்கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகனின் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார்.. திமுக கூட்டணியில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகள் கேட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால் ஒரே ஒரு தொகுதியை மட்டுமே திமுக ஒதுக்க முன் வந்த நிலையில் அந்த கூட்டணியிலிருந்து த.வா.க வெளியேறிவிடது. தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தனித்துப் போட்டுவிடும் என வேல்முருகன் அறிவித்திருக்கிறார்..