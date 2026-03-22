ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026 (11:08 IST)

இவ்ளோதான் சீட்!. இருந்தா இரு.. இல்லனா போ!.. திமுக அட்ராசிட்டி!.. ஆதவ் அர்ஜுனா தாக்கு!..

thirumavalavan
2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 13 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்த திமுக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. தேமுதிக, மக்கள் நீதி மய்யம், ஓபிஎஸ் என புதிதாக பல கட்சிகள் அந்த கூட்டணியில் இணைந்திருப்பதால் தொகுதி பங்கீடு பிரிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தேமுதிக, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தை போன்ற கட்சிகளுக்கு அந்த கட்சிகள் கேட்கும் தொகுதிகளை திமுகவால் கொடுக்க முடியவில்லை..

6 தொகுதிகள் கேட்ட மதிமுகவுக்கு நான்கு தொகுதிகளை மட்டுமே திமுக கொடுத்திருக்கிறது. அதேபோல் தேமுதிகவுக்கு 7 தொகுதிகள் கொடுக்கப்படலாம் என தெரிகிறது. இதில் பிரேமலதா அப்செட்டில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் திமுக கூட்டணியில் பல வருடங்களாக இருந்து வரும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு 6 தொகுதிகளை மட்டுமே கொடுக்க திமுக முன்வந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் குறைந்தபட்சம் எங்களுக்கு 8 தொகுதிகளை கொடுங்கள் என திருமாவளவன் கேட்கிறாராம். ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என திமுக சொல்லிவிட்டது.

இதையடுத்துதான் நேற்று திருமாவளவன் ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டு இருந்தார். அதில் இப்போதும் நமது அங்கீகாரத்துக்காக நாம் போராட வேண்டியிருக்கிறது என்றெல்லாம் புலம்பியிருந்தார். இந்நிலையில், தவெக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா ‘நண்பனாக, சகோதரனாக எல்லாவற்றிலும் திமுகவுடன் அண்ணன் திருமாவளவன் நின்றார்..

பட்டியலின மக்கள் எத்தனை கோடி பேர் இருக்கிறார்கள்.. அவர்களின் முகமாக வளர்ந்து வந்தது அண்ணன் திருமாவளவன்தான். அவருக்கு 6 சீட் கொடுத்து இருந்தா இரு இல்லை என்றால் போ என்கிறார்கள்.. இதுதான் திமுகவின் அட்ராசிட்டி.. இதுதான் பண்ணையார்த்தனம்.. திமுக பண்ணையார்தனத்திலிருந்து இன்னமும் மாறவே இல்லை’ என பேசியிருக்கிறார்.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விடுத்த 48 மணி நேர எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, ஈரான் மிக கடுமையான பதில் மிரட்டலை விடுத்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில், போலி ஆதார் அட்டைகளை பயன்படுத்தி சிறுமிகளை விடுதிக்கு அழைத்து செல்ல முயன்ற அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேலின் முக்கியமான அணுசக்தி ஆராய்ச்சி மையம் அமைந்துள்ள டிமோனா நகரின் குடியிருப்பு பகுதியில் ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் 40-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக இஸ்ரேலின் தேசிய அவசர மருத்துவ சேவையான மேகன் டேவிட் அடோம் தெரிவித்துள்ளது. ஈரானின் நதான்ஸ் அணுசக்தி மையத்தின் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்த ஏவுகணை ஏவப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் இரயில் பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய பெண் ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியான அனுபவம், இறுதியில் நிம்மதியில் முடிந்தது.

ஹாங்காங்கிலிருந்து லண்டன் நோக்கி பயணித்த பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில், 60 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் பயணி ஒருவர் புறப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்திலேயே உயிரிழந்தார். விமானம் நடுவானில் இருந்தபோது இந்த துயரம் நிகழ்ந்தாலும், உயிரிழப்பு மருத்துவ அவசரநிலையாக கருதப்படாததால் விமானிகள் பயணத்தை தொடர முடிவெடுத்தனர். சுமார் 13.5 மணிநேர பயணத்தின்போது, அப்பெண்ணின் உடல் விமானத்தின் பின்புற கேலரி பகுதியில் வைக்கப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com