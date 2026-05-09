சனி, 9 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (16:31 IST)

விஜய்க்கு என் ஆதரவு!. திருமாவளவன் சொல்லிட்டாரு!. அடுத்து முதல்வர்தான்!..

vijay
நடந்து முடிந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்றாலும் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படது. எனவே, 3 முறை விஜய் ஆளுநரை சந்தித்தும் தவெந்வை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை. ஒருபக்கம்,  காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெகவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 106 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டால் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார்.

ஏற்கனவே விசிக தலைவர் திருமாவளவனிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டிருந்தது. அதோடு, தவெக தலைவர் விஜய் தொலைப்பேசி வழியாக ஆதரவும் கேட்டதாக சொல்லப்பட்டது.

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது பற்றி கடந்த நேற்று காலை முதலே திருமாவளவன் தனது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தி வந்தார். இன்று அவர் தனது ஆதரவை தெரிவிப்பார் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால், அவர் அறிவிப்பதற்கு முன்பே தவெக முக்கிய நிர்வாகி மற்றும் எம்.எல்.ஏ ஆதவ் அர்ஜுனா திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து பேசினார். அதன்பின் செய்ய்தியாளர்களை சந்தித்து ஆதவ் அர்ஜுனா விசிக தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாக  கூறினார்.

தவெகவுக்கு மேலும் 2 எம்.ஏல்.ஏக்கள் கிடைத்திருப்பதால் மொத்த எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 118 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. இதையடுத்து விரைவில் ஆளுநரை சந்தித்து தனக்கு போதுமான ஆதரவு இருப்பதால் ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2 சீட் வச்சிக்கிட்டு இவங்க பண்ற அலப்பறை இருக்கே!.. திருமாவை நக்கலடித்த சனம் ஷெட்டி!..

2 சீட் வச்சிக்கிட்டு இவங்க பண்ற அலப்பறை இருக்கே!.. திருமாவை நக்கலடித்த சனம் ஷெட்டி!..நடிகர் விஜய் தவெக என்கிற அரசியல்கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார். அதன்பின் அவர் பல தனிபப்ட்ட தாக்குதல்களை சந்தித்தார். ஆனாலும், தன்னால் முடிந்தவரை சிறப்பாக செயல்பட்டார் விஜய்., அதன்காரணமாக சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரின் கட்சிக்கு மக்கள் பெருமளவு வாக்களித்தனர்.

அதிமுகவில் அதிரடி திருப்பம்: எடப்பாடி கூட்டிய கூட்டத்தில் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆப்சென்ட்!

அதிமுகவில் அதிரடி திருப்பம்: எடப்பாடி கூட்டிய கூட்டத்தில் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆப்சென்ட்!தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற கடும் போட்டிகள் நிலவி வரும் சூழலில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனிமே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்.. சீரியல் நடிகர் வெளியிட்ட வீடியோ...

இனிமே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்.. சீரியல் நடிகர் வெளியிட்ட வீடியோ...விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், ஆட்சியமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசுகிறார்.. ஏன் முடிவை அறிவிப்பதில் தாமதம்: தமிழிசை கேள்வி..!

திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசுகிறார்.. ஏன் முடிவை அறிவிப்பதில் தாமதம்: தமிழிசை கேள்வி..!தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், ஆட்சியமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் காரசாரமான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

நாளையுடன் முடிவடையும் சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம்.. கவர்னர் கையில் 4 வழிகள்..!

நாளையுடன் முடிவடையும் சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம்.. கவர்னர் கையில் 4 வழிகள்..!தமிழகத்தின் 16-வது சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் நாளை அதாவது மே 10ஆம் தேதி முடிவுக்கு வரும் நிலையில், அடுத்தது என்ன என்ற கேள்வி மாநிலத்தையே உலுக்கி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com