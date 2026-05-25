தொடர்புடைய செய்திகள்
- விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு.. தர்ம முனிஸ்வரன் குற்றவாளி என தீர்ப்பு.. என்ன தண்டனை?
- 14 வயது மகளை கர்ப்பமாக்கிய தந்தைக்கு தூக்கு தண்டனை.. நெல்லை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!
- முன்னாள் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்தும் கோரிக்கை: மத்திய அரசு பரிசீலனை
- ஷேக் ஹசீனா அறிக்கைகளை வெளியிட கூடாது: ஊடகங்களுக்கு வங்கதேச அரசு எச்சரிக்கை..!
- ஷேக் ஹசீனாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டன வங்கதேச சர்வதேசத்தின் உள்விவகாரம்: சீனா
தூத்துக்குடி மாணவி கொலை!.. குற்றவாளிக்கு இரட்டை தூக்கு தண்டனை!...
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே 12ம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு நீதிமன்றம் இரட்டை தூக்கு தண்டனை வழங்கிய தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.
கடந்த மார்ச் 10ஆம் தேதி இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக அந்த சிறுமி காட்டுப்பகுதிக்கு சென்றபோது அவரை பின் தொடர்ந்து சென்ற தர்ம முனிஸ்வரன் அவரை தலையில் பலமாக அடித்தார். அதில் சிறுமி மயக்கமடைந்தார். அதன்பின் கஞ்சா போதை அருந்திவிட்டு சிறுமியை தர்ம முனிஸ்வரன் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தார். சிசிடிவி கேமரா பதிவு அடிப்படையில் போலீசார் தர்ம முனீஸ்வரனை கைது செய்தனர். விசாரணையில் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தததை தர்ம முனீஸ்வரன் ஒப்புக்கொண்டார்..
கடந்த 75 நாட்களாகவே இது தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. பலரும் நேரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தனர். இந்நிலையில் தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு நீதிபதி இரட்டை தூக்கு தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளார். பாலியல்பலாத்காரம் செய்ததற்கு ஒரு தூக்கு தண்டனை, கொலை செய்ததற்கு ஒரு தூக்கு தண்டனை என இரண்டு தண்டனை அவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. சம்பவம் நடந்து 76 வது நாளில் குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருப்பது மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
கடந்த மார்ச் 10ஆம் தேதி இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக அந்த சிறுமி காட்டுப்பகுதிக்கு சென்றபோது அவரை பின் தொடர்ந்து சென்ற தர்ம முனிஸ்வரன் அவரை தலையில் பலமாக அடித்தார். அதில் சிறுமி மயக்கமடைந்தார். அதன்பின் கஞ்சா போதை அருந்திவிட்டு சிறுமியை தர்ம முனிஸ்வரன் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தார். சிசிடிவி கேமரா பதிவு அடிப்படையில் போலீசார் தர்ம முனீஸ்வரனை கைது செய்தனர். விசாரணையில் சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தததை தர்ம முனீஸ்வரன் ஒப்புக்கொண்டார்..
கடந்த 75 நாட்களாகவே இது தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. பலரும் நேரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தனர். இந்நிலையில் தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு நீதிபதி இரட்டை தூக்கு தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளார். பாலியல்பலாத்காரம் செய்ததற்கு ஒரு தூக்கு தண்டனை, கொலை செய்ததற்கு ஒரு தூக்கு தண்டனை என இரண்டு தண்டனை அவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. சம்பவம் நடந்து 76 வது நாளில் குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருப்பது மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
ராஜினாமா செய்த 3 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவில் இணைகிறார்களா? திருச்சி கிழக்கு உள்பட நான்கிலும் வெற்றி பெற்றால் 111..
தமிழக அரசியல் களத்தில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு மாபெரும் திருப்பமாக, பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை சேர்ந்த 3 முக்கிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளை அதிரடியாக ராஜினாமா செய்துள்ளனர். தாராபுரம் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல் மற்றும் பெருந்துறை தொகுதி எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார் ஆகிய மூவருமே தங்களது பதவிகளைத் துறந்தவர்கள் ஆவர்.
ஆர்டிஇ திட்டத்தில் தனியார் பள்ளிகள் முறைகேடு: தவெக அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய நலிவடைந்த பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயிலும் நோக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகளால் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் (RTE) கொண்டுவரப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களிடம், புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகளுக்கான குறைந்தபட்ச தொகையாக ரூ. 2,500 முதல் ரூ. 3,000 வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.
ஆதார் கார்டு இருக்கும் எல்லோருக்கும் இலவச எலக்ட்ரிக் சைக்கிளா? மத்திய அரசு விளக்கம்!
சமூக ஊடகங்களில் பொதுமக்களை ஏமாற்றும் நோக்கில் பல்வேறு போலி செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது பேஸ்புக்கில் 'Dealdukaaan99' என்ற கணக்கிலிருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட போலி வீடியோ ஒன்று பகிரப்பட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில், இந்தியாவில் ஆதார் கார்டு வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் மத்திய அரசு சார்பில் இலவசமாக எலக்ட்ரிக் சைக்கிள்கள் வழங்கப்படும் என்பது முற்றிலும் தவறான தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.