  4. Vilathikulam Schoolgirl Murder Case: Court Convicts Dharma Muniswaran Within Two Months, Sentence to be Announced Shortly
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (12:18 IST)

விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு.. தர்ம முனிஸ்வரன் குற்றவாளி என தீர்ப்பு.. என்ன தண்டனை?

Publish: Mon, 25 May 2026 (12:16 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (12:18 IST)
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் பகுதியில் பள்ளி மாணவி ஒருவர் கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரப்பரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது. இச்சம்பவம் தொடர்பாகத் தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர், தர்ம முனீஸ்வரன் என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
 
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான கடுங்குற்ற வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், இந்த வழக்கின் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் போர்க்கால அடிப்படையில் நடத்தப்பட்டது. குற்றச்சம்பவம் நடந்து வெறும் 2 மாதங்களேயான நிலையில், இந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பை நீதிமன்றம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
 
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, மாணவி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரன் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, அவரை "குற்றவாளி" என்று அதிரடியாக தீர்ப்பளித்துள்ளார். 
 
குற்றவாளி தர்ம முனீஸ்வரனுக்கான தண்டனை விவரங்கள் சற்று நேரத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட உள்ளன. மிகக்குறுகிய காலத்தில் குற்றவாளிக்கு தண்டனை பெற்றுத் தரும் வகையில் செயல்பட்ட காவல்துறையினரையும், நீதிமன்றத்தையும் பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர்.
 
