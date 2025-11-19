புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 19 நவம்பர் 2025 (08:19 IST)

ஷேக் ஹசீனா அறிக்கைகளை வெளியிட கூடாது: ஊடகங்களுக்கு வங்கதேச அரசு எச்சரிக்கை..!

ஷேக் ஹசீனா அறிக்கைகளை வெளியிட கூடாது: ஊடகங்களுக்கு வங்கதேச அரசு எச்சரிக்கை..!
முன்னாள் வங்கதேச அதிபர் ஷேக் ஹசீனா அவர்களின் அறிக்கைகளை ஊடகங்கள் வெளியிடக்கூடாது என வங்கதேச அரசு எச்சரிக்கை விட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 
 
ஷேக் ஹசீனா அறிக்கையில் உள்ள கருத்துக்கள் வன்முறையை தூண்டி, சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளதாக வங்கதேச அரசு தெரிவித்துள்ளது.
 
மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அவருடைய செய்திகளை வெளியிட்டால், அந்த ஊடகங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் வங்கதேசம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக, வங்கதேச நீதிமன்றம் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை விதித்தது என்பதும், இந்தத் தண்டனைக்கு வங்கதேசத்திற்கு உள்ளும், இந்தியா உள்பட வெளிநாடுகளிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த நிலையில், ஷேக் ஹசீனா அறிக்கைகளை ஒளிபரப்பக்கூடாது என ஊடகங்களுக்கு வங்கதேச அரசு எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பது மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
Edited by Siva

மாமல்லபுரத்தை சுற்றி பார்க்க இலவசம்!.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!...

மாமல்லபுரத்தை சுற்றி பார்க்க இலவசம்!.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு!...சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை முடியும் இடத்தில் இருக்கிறது மாமல்லபுரம். ஆங்கிலத்தில் இதை மகாபலிபுரம் என அழைக்கிறார்கள்.

ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்க மாட்டோம்.. திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும்: விசிக

ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்க மாட்டோம்.. திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும்: விசிகவிழுப்புரத்தில் புதிய நூலக கட்டிடத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான ரவிக்குமார் இன்று திறந்து வைத்தார். அப்போது செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார்.

எக்ஸ் வலைத்தளம் திடீரென முடங்கியதா? விளக்கம் அளிக்காத எலான் மஸ்க்..!

எக்ஸ் வலைத்தளம் திடீரென முடங்கியதா? விளக்கம் அளிக்காத எலான் மஸ்க்..!முன்னணி சமூக ஊடக தளங்களில் ஒன்றான எக்ஸ் தளம் இன்று உலகளவில் திடீரென செயலிழந்தது. மாலை 5 மணி அளவில், பயனர்கள் இந்த சமூக ஊடக தளத்தை அணுகுவதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர்.

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு சதியில் ‘பிரியாணி’ தான் கோட்வேர்டா? அதிர்ச்சி தகவல்கள்!

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு சதியில் ‘பிரியாணி’ தான் கோட்வேர்டா? அதிர்ச்சி தகவல்கள்!டெல்லி செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில், தீவிரவாதக் குழுவினர் குறியீட்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்திய அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டன வங்கதேச சர்வதேசத்தின் உள்விவகாரம்: சீனா

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டன வங்கதேச சர்வதேசத்தின் உள்விவகாரம்: சீனாவங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வங்கதேச சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயத்தால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட விவகாரம், அந்நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரம் என்று சீனா கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com