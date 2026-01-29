வியாழன், 29 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (19:19 IST)

தேர்தல் பணியில் வேகம் காட்டும் தவெக!. விரைவில் வேட்பாளர் பட்டியல்!...

vijay
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே தேர்தல் தொடர்பான பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக கூட்டணி அமைப்பது, தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசுவது, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வது என்ன அனைத்து கட்சிகளும் களமிறங்கிவிட்டது.

2026 தேர்தலை பொருத்தவரை நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தும் என சிலர் நம்புகிறார்கள். குறிப்பாக திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை விஜய் பெறுவார் என பலரும் நம்புகிறார்கள். விஜயுடன் எந்த கட்சியும் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை என்பதால் தவெக 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடும் எனத்தெரிகிறது.

இந்நிலையில், சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தவெக துவங்கிவிட்டது. குறிப்பாக வேட்பாளர் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் தயாராகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. வருகிற பிப்ரவரி 2ம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் துவங்கி 3 வருடங்கள் ஆகும் நிலையில் அன்று தவெகவின் முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகலாம் என்கிறார்கள்.

வேட்பாளர்களிடம் தவெக தலைவரான விஜய் நேர்காணல் நடத்தி அவர்களின் பின்புலம், அரசியல் ஆர்வம், சமூக அக்கறை, அரசியலில் அனுபவம், உள்ளூர் செல்வாக்கு என எல்லாவற்றையும் மதிப்பிட்டு வேட்பாளர்களை இறுதி செய்து வருகிறார் என சொல்லப்படுகிறது
 வருகிற பிப்ரவரி 2ம் தேதி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் போது அது விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது.

ஒருபக்கம், தேர்தல் பிரச்சாரத்தை எங்கிருந்து துவங்கலாம் என்பது பற்றியும் விஜய் முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.

6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல்.. மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!

6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல்.. மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சியில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கலால் துறையில் சுமார் 6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக அம்மாநில மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது. இது தொடர்பாக காங்கிரஸ்

4 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்து காவல்துறை கமாண்டோ.. கணவரால் அடித்து கொல்லப்பட்ட கொடூரம்..!

4 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்து காவல்துறை கமாண்டோ.. கணவரால் அடித்து கொல்லப்பட்ட கொடூரம்..!டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்புப் பிரிவின் ஸ்வாட் படையில் கமாண்டோவாக பணியாற்றி வந்த 27 வயது கஜல், தனது கணவரால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விமான விபத்தில் மறைந்த அஜித் பவார் மனைவிக்கு துணை முதல்வர் பதவியா?

விமான விபத்தில் மறைந்த அஜித் பவார் மனைவிக்கு துணை முதல்வர் பதவியா?மகாராஷ்டிரா மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவார் சமீபத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான விமான விபத்தில் காலமான நிலையில், அவரது இடத்தை பூர்த்தி செய்வது குறித்து ஆளுங்கூட்டணி தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

கொள்ளை அடிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதால் பெண்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகிவிட்டது: விஜய் அறிக்கை

கொள்ளை அடிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதால் பெண்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகிவிட்டது: விஜய் அறிக்கைதமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, பிழைப்புக்காகத் தமிழ்நாட்டை நம்பி வந்தவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என்ற சூழலைத்தான் இந்தக் கபட நாடகத் திமுக அரசு உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது என தவெக தலைவர் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் சேர்க்க நாளை கடைசி நாள்.. ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் சேர்க்க நாளை கடைசி நாள்.. ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் SIR தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு முக்கியமான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கவும், திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவும் வழங்கப்பட்டிருந்த கால அவகாசத்தை மேலும் 10 நாட்கள் நீட்டிக்குமாறு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com