நெல்லை தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிடும் நயினார் நாகேந்திரன்? அவரே அளித்த பதில்..!
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக மற்றும் பாஜக இடையே கூட்டணி உறுதியாகியுள்ள நிலையில், தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, நெல்லை சட்டமன்றத் தொகுதி இந்த முறை யாருக்கு ஒதுக்கப்படும் என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மயிலாப்பூர், தியாகராய நகர் போன்ற சென்னை தொகுதிகளை பாஜக குறிவைத்தாலும், தென் தமிழகத்தில் தங்களுக்கு பலமான இடமாக இருக்கும் நெல்லையை மீண்டும் பெற அக்கட்சி தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
தற்போது நெல்லை தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வாக இருக்கும் நயினார் நாகேந்திரன், மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "நெல்லை மக்கள் எனக்கு உடன் பிறந்த சகோதரர்களை போன்றவர்கள். இதன் மூலம் அவர் மீண்டும் நெல்லையிலேயே களம் காண விரும்புவது உறுதியாகியுள்ளது.
அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படும் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றாக நெல்லை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே அங்கு நயினார் நாகேந்திரனுக்கு இருக்கும் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு மற்றும் கூட்டணி பலம் ஆகியவை அவருக்கு சாதகமாக அமையும் என பாஜக நம்புகிறது.
