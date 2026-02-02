திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (13:36 IST)

மொத்தமா மூனு கூட்டணிதான்!.. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க!.. விஜய் அட்டாக்!....

2020 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழக அரசியலில் உள்ள பெரும்பாலான கட்சிகள் கூட்டணியை முடிவு செய்துவிட்டன. திமுக வழக்கம் போல் கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக், விடுதலை சிறுத்தை உள்ளிட்ட சில கட்சிகளுடனும், அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளில் மற்றொரு கூட்டணியையும் அமைத்துள்ளன. ஒருபக்கம், நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் தனித்து போட்டியிடவிருக்கிறார்..

ஒருபக்கம், நடிகை விஜய் ஆரம்பித்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இதுவரை எந்த கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.. இத்தனைக்கும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என விஜய் சொல்லியும் யாரும் அந்த கட்சியுடன் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை.. காங்கிரஸ் எப்படியும் நம் பக்கம் வரும் என விஜய் நம்பி காத்திருந்தார்.. ஆனால் இது நடப்பது போல தெரியவில்லை..

இந்நிலையில், தவெக தவங்கி இரண்டு வருடம் நிறைவு விழா மற்றும் மூன்றாவது வருட தொடக்க விழாவில் பேசிய விஜய் தமிழகத்தில் மூன்று கூட்டணிதான் இருக்கிறது.. ஒன்று திமுக கூட்டணி.. அடுத்தது பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி. இன்னொன்று மக்கள் சக்தியான தவெக என்று பேசினார்..

மெலும், ‘தீயசக்தியும்,  ஊழல் சக்தியும் தோல்வி அடையும்.. எம்.ஜி.ஆர் அரசியலில் கட்சி தொடங்கிய போது அவரை எப்படி விமர்சித்தார்களோ அப்படித்தான் இப்போது என்னையும் சொல்கிறார்கள்.. இவர்களிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை.. இவர்கள் இன்னமும் அப்டேட் ஆகவில்லை.. ‘விஜயே வீட்டை விட்டு வெளியே வா’ என்கிறார்கள்..

தேர்தல் வரும் போது ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் விஜய் வெளியே வருவார்.. அப்போது ஏன்டா விஜயை கூப்பிட்டோம் என்று உங்களுக்கு தோன்றும்.. ஒரு டபுள் என்ஜின். ஒரு டப்பா என்ஜின்... எத்தனை என்ஜின் வந்தாலும் தவெக என்கிற டாப் என்ஜினைத்தான் மக்கள் ஆதரிப்பார்கள்’ என பேசினார்.

