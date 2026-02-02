திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (13:18 IST)

முதல்வர் ஸ்டாலினே விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டுப் போடுவார்!.. தெறிக்கவிட்ட விஜய்!...

vijay stalin
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2 வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது.. எனவே அதை கொண்டாடும் வகையில் மூன்றாவது துவக்க விழா இன்று பனையூர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. அந்த விழாவில் தவெக தலைவர் விஜய் மிகவும் ஜாலியாக பேசினார்..

விசில் சின்னம் மக்களிடம் போய் சேர்ந்துள்ளது. நகரம் மட்டுமில்லாமல் சின்ன கிராமத்திலும் விசில் சத்தம் கேட்கிறது.. நான் ஒன்று சொல்கிறேன்.. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் ‘அமைச்சர்கள் செய்யும் தவறுகளால் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பிரச்சனை வரும் என்கிற பயத்தில் எனக்கு உறக்கமே வரவில்லை’ என்று பேசினார்..

அவர் ஒரு நாள் நன்றாக தூங்கும்போது அவரை எழுப்பி ‘நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடவீர்கள்?’ என்று கேட்டால் விசில் சின்னத்திற்கு என்றுதான் சொல்வார்.. அதுதான் உண்மையும் கூட.. திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு மாபெரும் மக்கள் சக்தியான தவெகவால்தான் முடியும்..

சில பேர் கருத்துக்கணிப்பு என்கிற பெயரில் தவறான தகவல்களை வெளியிடுகிறார்கள்.. அதெல்லாம் காண்டில் எடுத்த கருத்துக்கணிப்பு போல தெரிகிறது.. உண்மையாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் போய் கருத்துக்கணிப்பு எடுத்தால் தவெகவுக்கு மக்களிடம் இருக்கும் வரவேற்பு தெரியும்.. என் அப்பா, அம்மா, அண்ணன், தங்கை, தம்பி தவெகவுக்கு வாக்களிப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.. திமுக என்ன விலை கொடுத்தாலும் அவர்களை விலைக்கு வாங்க முடியாது
.. தீய சக்தியும், ஊழல் சக்தியும் நமக்கு எதிராக இருக்கிறது.. அவற்றை முறியடிப்போம்..
ஒரு டபுள் என்ஜின்.. ஒரு டப்பா என்சின்.. இன்னும் எத்தனை இன்ஜின் வந்தாலும் டாப் என்ஜின் தவெகதான்’என்று அவர் பேசினார்.

மேலும், ‘திருவள்ளுவர் இப்போது உயிரோடு இருந்திருந்தால் என்ன குறள் எழுதியிருப்பார் என கற்பனையாக யோசித்துப் பார்க்கிறேன்.. ‘அநீதி அராஜகம் தில்லுமுல்லு இவையெல்லாம் திமுக முதற்றே உலகு’ என நக்கலடித்தார் விஜய்..

அழுத்தமா?.. எனக்கா?.. தவெக விழாவில் விஜய் போட்ட டேன்ஸ்!.. வைரல் வீடியோ!...

அழுத்தமா?.. எனக்கா?.. தவெக விழாவில் விஜய் போட்ட டேன்ஸ்!.. வைரல் வீடியோ!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறி வைத்திருக்கிறார்.

வங்கிக்கடன் தள்ளுபடி.. 555 நபர்கள் வாங்கிய ரூ. 18.75 கோடியை அரசே செலுத்தும்: முதல்வர் அறிவிப்பு..!

வங்கிக்கடன் தள்ளுபடி.. 555 நபர்கள் வாங்கிய ரூ. 18.75 கோடியை அரசே செலுத்தும்: முதல்வர் அறிவிப்பு..!வயநாடு நிலச்சரிவால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த மக்களுக்கு பேருதவி புரியும் வகையில், அவர்களின் வங்கிக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

மூன்றே நாளில் ரூ.1,25,000 வெள்ளி விலை சரிவு.. தங்கம் விலையும் பயங்கர சரிவு..!

மூன்றே நாளில் ரூ.1,25,000 வெள்ளி விலை சரிவு.. தங்கம் விலையும் பயங்கர சரிவு..!மத்திய பட்ஜெட் 2026-ன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத அளவில் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.

இனி சென்னை - பெங்களூரு 1 மணி நேரம் தான்.. சென்னை - ஐதராபாத் 3 மணி நேரம் தான்.. அதிவேக ரயில் அறிமுகம்..

இனி சென்னை - பெங்களூரு 1 மணி நேரம் தான்.. சென்னை - ஐதராபாத் 3 மணி நேரம் தான்.. அதிவேக ரயில் அறிமுகம்..மத்திய பட்ஜெட் 2026-ல் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் வகையில் பல அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இதில் மிக முக்கியமானது, "தெற்கு அதிவேக முக்கோணம்" எனும் பிரம்மாண்ட ரயில்வே திட்டமாகும்.

10 கேட்கும் தேமுதிக? 5 தான் என கறாராக சொல்லும் திமுக? என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?

10 கேட்கும் தேமுதிக? 5 தான் என கறாராக சொல்லும் திமுக? என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், தமிழக அரசியல் களத்தில் தொகுதி பங்கீடு குறித்த மோதல்கள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இணைய ஆர்வம் காட்டி வரும் தேமுதிக, தங்களுக்கு 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com