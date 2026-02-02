திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (12:01 IST)

அழுத்தமா?.. எனக்கா?.. தவெக விழாவில் விஜய் போட்ட டேன்ஸ்!.. வைரல் வீடியோ!...

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறி வைத்திருக்கிறார்.. காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் தங்களுடன் கூட்டணி அமைக்க வருவார்கள் என அவர் எதிர்பார்த்தார்.. ஆனால் காங்கிரஸ் இந்த முறையும் திமுகவுடன்தான் கூட்டணி அமைக்கும் என தெரிகிறது.. எனவே விஜய்க்கு இது ஏமாற்றமாக முடிந்திருக்கிறது..

அதோடு வேறு எந்த கட்சியும் தவெக பக்கம் வரவில்லை. ஒருபக்கம் அவரின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.. அதேபோல் சிபிஐ விசாரணைக்காக இரண்டு முறை டெல்லி சென்றார் விஜய்.

எனவே விஜய் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறார்.. கவலையில் இருக்கிறார் என்றெல்லாம் செய்திகள் ஒருபக்கம் கசிந்தது.. ஆனால் நான் அப்படியெல்லாம் இல்லை என எல்லோருக்கும் காட்டியிருக்கிறார் விஜய்.. தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி மூன்று வருடங்கள் முடிந்ததை கொண்டாடும் வகையில் தவெக அலுவலகம் அமைந்துள்ள பனையூரில்
 விழா நடந்து வருகிறது. அந்த விழாவில் விஜய் குத்தாட்டம் போட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது..

வங்கிக்கடன் தள்ளுபடி.. 555 நபர்கள் வாங்கிய ரூ. 18.75 கோடியை அரசே செலுத்தும்: முதல்வர் அறிவிப்பு..!

வங்கிக்கடன் தள்ளுபடி.. 555 நபர்கள் வாங்கிய ரூ. 18.75 கோடியை அரசே செலுத்தும்: முதல்வர் அறிவிப்பு..!வயநாடு நிலச்சரிவால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்த மக்களுக்கு பேருதவி புரியும் வகையில், அவர்களின் வங்கிக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

மூன்றே நாளில் ரூ.1,25,000 வெள்ளி விலை சரிவு.. தங்கம் விலையும் பயங்கர சரிவு..!

மூன்றே நாளில் ரூ.1,25,000 வெள்ளி விலை சரிவு.. தங்கம் விலையும் பயங்கர சரிவு..!மத்திய பட்ஜெட் 2026-ன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத அளவில் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.

இனி சென்னை - பெங்களூரு 1 மணி நேரம் தான்.. சென்னை - ஐதராபாத் 3 மணி நேரம் தான்.. அதிவேக ரயில் அறிமுகம்..

இனி சென்னை - பெங்களூரு 1 மணி நேரம் தான்.. சென்னை - ஐதராபாத் 3 மணி நேரம் தான்.. அதிவேக ரயில் அறிமுகம்..மத்திய பட்ஜெட் 2026-ல் தமிழகத்தின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் வகையில் பல அதிரடி அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இதில் மிக முக்கியமானது, "தெற்கு அதிவேக முக்கோணம்" எனும் பிரம்மாண்ட ரயில்வே திட்டமாகும்.

10 கேட்கும் தேமுதிக? 5 தான் என கறாராக சொல்லும் திமுக? என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?

10 கேட்கும் தேமுதிக? 5 தான் என கறாராக சொல்லும் திமுக? என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், தமிழக அரசியல் களத்தில் தொகுதி பங்கீடு குறித்த மோதல்கள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் இணைய ஆர்வம் காட்டி வரும் தேமுதிக, தங்களுக்கு 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

2026-ல் ஆட்சி பீடத்தை கைப்பற்றுவதே நமது இறுதி இலக்கு.. தவெக 3ஆம் ஆண்டு குறித்து விஜய்..!

2026-ல் ஆட்சி பீடத்தை கைப்பற்றுவதே நமது இறுதி இலக்கு.. தவெக 3ஆம் ஆண்டு குறித்து விஜய்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து, இன்று மூன்றாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக கால்பதிக்கிறது. இதையொட்டி அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் விடுத்துள்ள உணர்ச்சிகரமான அறிக்கையில், தவெக என்பது வெறும் அரசியல் கட்சி அல்ல, அது சாமானிய மக்களுக்கான "அதிகார அரசியலின் வெற்றிப் போர்முரசம்" என்று பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார்.

