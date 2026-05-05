செவ்வாய், 5 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: செவ்வாய், 5 மே 2026 (10:51 IST)

எம்.ஜி.ஆரை தாண்டினாலும் அந்த விஷயத்தில் கோட்டைவிட்ட விஜய்!. ஒரு அலசல்!...

mgr vijay
அரசியலில் அவ்வப்போது அதிசயங்கள் நிகழும்.. அப்படித்தான் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு அதிசயத்தை நிகழ்த்தி காட்டினார். பல வருடங்கள் திமுகவில் பயணித்து திரைப்படங்கள் மூலம் அந்த கட்சியை கடைக்கோடி மக்களுக்கும் கொண்டு சென்ற எம்ஜிஆர் அண்ணாவின் மறைவுக்கு பின் கட்சியின் நிதி பற்றி கேள்வி எழுப்பதால் அவரை திமுகவிலிருந்து நீக்கினார் அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதி.

இதையடுத்து அதிமுக என்கிற கட்சியை துவங்கி 1977ம் வருடம் சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் எம்.ஜி.ஆர் எம்ஜிஆர் போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலில் அதிமுக 33.52 சதவீத வாக்குகளை பெற்றது. அதன்பின் அடுத்த மூன்று தேர்தலிலும் அதிமுகதான் வெற்றி. எம்.ஜி.ஆர்தான் முதலமைச்சர் 15 வருடங்கள் திமுக ஆட்சியில் இல்லை.

அதன்பின் ஜெயலலிதாவும், கருணாநிதியும் மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்தார்கள். தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது. மு.க ஸ்டாலின் தான் போட்டியிட கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோற்றுப் போயிருக்கிறார்.

ஒருபக்கம் 49 ஆண்டுகால சாதனையை விஜய் முறியடித்திருக்கிறார். ஏனெனில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது. அதாவது எம்ஜிஆர் வாங்கியதை விட 1.48 சதவீத வாக்குகளை அதிகமாக பெற்றிருக்கிறது..

அதேநேரம் 1977ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் எம்ஜிஆர் 33.52 சதவீத வாக்குகளை வாங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் 144 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்தார். அதை விஜய் அதில் கோட்டை விட்டிருக்கிறார். விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் 108 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இதனால், தவெகவுக்கு தனி பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் மட்டுமே ஆட்சி அமைக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடப்பட்டது..

என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..

என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் அரசியல் களம் இன்று மிக முக்கியமான நகர்வுகளை கண்டுள்ளது.

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 15 ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தில் ஒரு நிலையான வாக்குவங்கியை தக்கவைத்திருந்த அக்கட்சி, இத்தேர்தலில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.

சபாநாயகர் கையில் தான் இருக்கிறது எல்லாம்? சபாநாயகர் தேர்தலில் தவெக தோற்றுவிட்டால் எல்லாமே collaps.

சபாநாயகர் கையில் தான் இருக்கிறது எல்லாம்? சபாநாயகர் தேர்தலில் தவெக தோற்றுவிட்டால் எல்லாமே collaps.2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு தொங்கு சட்டசபையை உருவாக்கியுள்ள நிலையில், தற்போதைய அதிகார போட்டியில் 'சபாநாயகர்' பதவி என்பது வெறும் அலங்கார பதவி அல்ல, அதுவே ஆட்சியின் அச்சாணியாக மாறியுள்ளது.

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க அன்புமணி சம்மதமா? அமைச்சர் ஆகிறாரா செளமியா அன்புமணி?

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க அன்புமணி சம்மதமா? அமைச்சர் ஆகிறாரா செளமியா அன்புமணி?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு புதிய அரசியல் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சியை அமைக்க கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்நோக்கியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து கூட கிடையாது.. ஈபிஎஸ் மீது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் கோபம்.. மாற்றம் நடக்குமா?

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து கூட கிடையாது.. ஈபிஎஸ் மீது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் கோபம்.. மாற்றம் நடக்குமா?2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சரிவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை கூட பெற முடியாத அளவிற்கு அதிமுக பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது அக்கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அதிமுகவின் கோட்டைகள் தகர்க்கப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அதிருப்தியை அதிகரித்துள்ளது.

