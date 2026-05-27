Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (08:13 IST)

இதுதான் மாற்றம்.. காவல்துறை அதிகாரி போல் நடித்து பெண்ணை மிரட்டி பணம் வாங்கிய 2 நபர்கள் சில மணி நேரத்தில் கைது..!

சென்னை கோடம்பாக்கத்தில், காவல் அதிகாரிகள் போல நடித்து பெண்ணை மிரட்டி பணம் மற்றும் நகை பறித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. "உங்கள் மகன் மீது வழக்கு உள்ளது, அதை முடிக்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டும்" எனக்கூறி, அந்த பெண்ணின் வீட்டிற்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள், பயமுறுத்தி 4 கிராம் தங்க ஜிமிக்கி கம்மலை பறித்து சென்றனர். இச்சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
புகார் எழுந்த சில மணி நேரங்களிலேயே, சென்னை காவல்துறை துரிதமாக செயல்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட இரு குற்றவாளிகளை அதிரடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது. காவல்துறை தனது அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில் இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ளது, சட்டம் தனது கடமையைச் சரியாகச் செய்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. இதுதான் மாற்றம் என மக்களும் பாராட்டுகின்றனர்.
 
இதுபோன்ற போலி அதிகாரிகளின் மோசடிகளை தடுக்க, பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். காவல்துறையினர் எனக்கூறி யாராவது வந்தால், முதலில் அவர்களின் அடையாள அட்டையை கேட்டு சரிபார்க்க வேண்டும். சந்தேகம் ஏற்படும் பட்சத்தில் உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கோ அல்லது அவசர உதவி எண்ணிற்கோ தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். 
 
சீருடை அணிந்தவர்களை போல நடித்து மோசடி செய்பவர்கள் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது என்பதையும், அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதையும் சென்னை காவல்துறையின் இந்த விரைவான செயல்பாடு மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது.
 
