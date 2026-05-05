செவ்வாய், 5 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: செவ்வாய், 5 மே 2026 (11:12 IST)

சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்குகள்?.. மூன்றாம் இடத்திற்கு போன அதிமுக!...

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேற்றுவெளியானது. கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி நேற்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. துவக்கம் முதலே தவெக அதிக இடங்களில் முன்னிலையில் இருந்தது வந்தது. அதுவே கடைசி வரை நீடித்தது. திமுக 2ம் இடத்தில் இருந்து 3வது இடத்திற்கு சென்று பின்னர் மீண்டும் 2ம் இடத்திற்கு வந்தது.

இறுதியாக தவெக 108 தொகுதிகளிலும், திமுக 73 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 53 தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 தொகுதிகள் தேவை என்கிற நிலையில் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை பெறவேண்டும். இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்த கட்சிகள் வாங்கிய வாக்குகள் மற்றும் சதவீதத்தை பார்ப்போம்:

கட்சி     - வாக்குகள் -  சதவீதம்

தவெக      - 1,55,42,269     - 35.84
திமுக   -      1,06,79,506    -  24.63
அதிமுக -       92,65,714   -   21.37
காங்கிரஸ் -   15,90,996   -     3.67
பாமக        -     9,59,890  -      2.21
விசிக       -      5,12,974  -       1.18    
இகம்யூ   -       2,83,083  -       0.65
மாகம்யூ  -       2,76,586  -       0.64
ஐயூஎம்.எல் -   1,41,055  -      0.33   
பாஜக      -     13,51,372 -      3.12
தேமுதிக   -      4,84,983 -      1.12
அமமுக    -       4,47,335  -    1.03
நாதக      -      17,05,829  -    3.93

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் அரசியல் களம் இன்று மிக முக்கியமான நகர்வுகளை கண்டுள்ளது.

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 15 ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தில் ஒரு நிலையான வாக்குவங்கியை தக்கவைத்திருந்த அக்கட்சி, இத்தேர்தலில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.

சபாநாயகர் கையில் தான் இருக்கிறது எல்லாம்? சபாநாயகர் தேர்தலில் தவெக தோற்றுவிட்டால் எல்லாமே collaps.2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு தொங்கு சட்டசபையை உருவாக்கியுள்ள நிலையில், தற்போதைய அதிகார போட்டியில் 'சபாநாயகர்' பதவி என்பது வெறும் அலங்கார பதவி அல்ல, அதுவே ஆட்சியின் அச்சாணியாக மாறியுள்ளது.

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க அன்புமணி சம்மதமா? அமைச்சர் ஆகிறாரா செளமியா அன்புமணி?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு புதிய அரசியல் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சியை அமைக்க கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவை எதிர்நோக்கியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து கூட கிடையாது.. ஈபிஎஸ் மீது இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் கோபம்.. மாற்றம் நடக்குமா?2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சரிவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை கூட பெற முடியாத அளவிற்கு அதிமுக பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது அக்கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளது. தவெக தலைவர் விஜய் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அதிமுகவின் கோட்டைகள் தகர்க்கப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அதிருப்தியை அதிகரித்துள்ளது.

