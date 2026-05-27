எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும்.. பணிக்கு திரும்புங்கள்.. டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தமிழக அரசு வேண்டுகோள்...
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் எதிர்கொண்டு வரும் பணிச்சுமை மற்றும் நிர்வாக சிக்கல்கள் தொடர்பாக தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, பயன்படுத்தப்பட்ட காலி மதுபான பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில் நிலவும் நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க அரசு முன்வந்துள்ளது. ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பணியாளர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட நிலையில், தற்போது நிர்வாகம் உரிய தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்துள்ளது.
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் க.விக்னேஷ் மற்றும் டாஸ்மாக் மேலாண் இயக்குனர் ஆகியோர் ஊழியர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில், ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது.
ஜூன் மாத இறுதிக்குள் காலி பாட்டில்களை கையாளும் தற்போதைய முறையை மாற்றி, வெளி முகமை மூலமாக பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று நீதிமன்றத்தில் அரசு உறுதிப்பத்திரம் அளித்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து, பணியாளர்கள் அனைவரும் நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு மதிப்பளித்து, நிர்வாகத்தின் மீதான நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஊழியர்களின் நலனை பாதுகாப்பதிலும், நிர்வாக சிக்கல்களை களைவதிலும் அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த மாற்றம், டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் ஒரு புதிய வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
தமிழகத்தில் ஏழை, எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் உன்னத திட்டமான 'அம்மா உணவகம்', முதல்வர் விஜய்யின் புதிய அறிவிப்புகளுக்கு பிறகு மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இன்றி தரம் குறைந்திருந்த உணவகங்களை, உலகத்தரம் வாய்ந்த உணவகங்களாக மாற்ற விஜய் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் தற்போது பலனளிக்க தொடங்கியுள்ளன. உணவின் தரம் உயர்த்தப்பட்டதோடு, சத்துமிக்க மற்றும் சுகாதாரமான உணவுகள் மிகக்குறைந்த விலையில் கிடைக்கச் செய்திருப்பது, தினசரி கூலி வேலைக்குச் செல்லும் மக்கள் மற்றும் ஏழைகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.