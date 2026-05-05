செவ்வாய், 5 மே 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Webdunia
Last Modified: செவ்வாய், 5 மே 2026 (10:16 IST)

ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் வெற்றி.. சுமார் 1 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஈபிஎஸ் வெற்றி..!

vote
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஆச்சரியமான பல திருப்பங்களை கண்டுள்ளன. குறிப்பாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்திலேயே மிக அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். தவெக ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமாரை விட 98,110 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று இபிஎஸ் தனது செல்வாக்கை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.
 
மற்றொரு புறம், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் மிகவும் விறுவிறுப்பான மற்றும் நெருக்கமான போட்டி நிலவியது. அங்கு தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி, திமுகவின் மூத்த வேட்பாளர் பெரிய கருப்பனை வெறும் 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அதிர்ச்சி வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார். 
 
தமிழகத் தேர்தல் வரலாற்றில் இது போன்ற ஒரு மிகக்குறைந்த வாக்கு வித்தியாசம் என்பது அரிதான நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஒரே தேர்தலில் ஒருபுறம் ஒரு லட்சத்தை நெருங்கும் வாக்கு வித்தியாசமும், மறுபுறம் ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசமும் அமைந்தது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
 
அதே நேரத்தில் சுமார் 1 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெற்று அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றவர் என்ற பெருமையை பெறுகிறார்.
 
Edited by Siva

செந்தில் பாலாஜி, பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன், மா சுப்பிரமணியன் தொகுதிகள் நிலவரம்..!

செந்தில் பாலாஜி, பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன், மா சுப்பிரமணியன் தொகுதிகள் நிலவரம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள், கோட்டை என கருதப்பட்ட அமைச்சர்களின் தொகுதிகளிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேற்குவங்கம், கேரளாவில் ஆட்சி மாற்றம்.. அஸ்ஸாம், புதுவையில் ஆளும் கட்சிக்கு வெற்றி.. முழு விவரங்கள்..!

மேற்குவங்கம், கேரளாவில் ஆட்சி மாற்றம்.. அஸ்ஸாம், புதுவையில் ஆளும் கட்சிக்கு வெற்றி.. முழு விவரங்கள்..!2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக நீடித்த திரிணாமுல் காங்கிரஸின் ஆதிக்கத்தை சரித்து, பாரதிய ஜனதா கட்சி முதல்முறையாக ஆட்சிக்கட்டிலில் அமருகிறது.

தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி நகரும் தமிழகம்.. தவெக ஆட்சி அமைக்க யார் யார் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்?

தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி நகரும் தமிழகம்.. தவெக ஆட்சி அமைக்க யார் யார் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்?தமிழக அரசியலின் 2026 தேர்தல் களம், பலரும் ஊகித்ததைப் போலவே ஒரு "தொங்கு சட்டசபை"யை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை.. முதல்வர், துணை முதல்வர் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவு...

சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை.. முதல்வர், துணை முதல்வர் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவு...தமிழகத்தின் அரசியல் இதயமான சென்னையில் இன்று அரங்கேறி வரும் மாற்றங்கள், ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையுமே உற்றுநோக்க வைத்துள்ளன. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கையில், சென்னையின் மொத்தமுள்ள 16 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசுர வேகத்தில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது.

உலகிலேயே கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே திருடன் இவர் தான்.. 23,600 புத்தகங்கள் திருட்டு..!

உலகிலேயே கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே திருடன் இவர் தான்.. 23,600 புத்தகங்கள் திருட்டு..!வட அமெரிக்காவில் உள்ள நூலகங்களில் பல ஆண்டுகளாக விலைமதிப்பற்ற அரிய புத்தகங்கள் மர்மமான முறையில் காணாமல் போயின. இதன் பின்னணியில் இருந்தவர் ஸ்டீபன் ப்ளம்பெர்க் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com