ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026 (13:25 IST)

விஜயை சும்மா உட்கார வைத்த சிபிஐ!.. டெல்லியில் நடந்தது என்ன?...

vijay
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கனவே தவெக தலைவர் விஜய்க்கு சிபிஐ இரண்டு முறை சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு நேரில் வரவழைத்து விசாரணை நடத்தியது. கடந்த ஜனவரி 15 மற்றும் 19 இரண்டு நாட்கள் அவர் டெல்லியில் விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்..

அதன்பின், கடந்த 10ம் தேதி அவர் மீண்டும் டெல்லியில் விசாரணைக்கு ஆஜராகவேண்டும் என சிபிஐ மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியது. ஆனால் அரசியல் பணி காரணமாக வேறு தேதியை கேட்டார் விஜய். மேலும் சென்னையில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகிறேன் எனவும் விஜய் தரப்பு கோரிக்கை வைத்தது.. ஆனால் அதை சிபிஐ ஏற்கவில்லை. மேலும் 15ம் தேதியான் இன்று அவர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என மீண்டும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. அதை ஏற்று நேற்று தனி விமானம் மூலம் விஜய் டெல்லி சென்றார்..

இன்று காலை 9 மணி அளவில் அவர் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு சென்றார். ஆனால், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் அவரிடம் எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல் அவரை அமர வைத்ததாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. கையொப்பம் மட்டும் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு விசாரணை எதுவும் நடக்காமல் அவரை அமர வைத்திருந்தார்கள் என சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின்  அவரிடம் விசாரணையை துவங்கியிருக்கிறார்கள்.. தற்போது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் அவரிடம் விசாரணை நடத்தியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது.

விஜய் ஏமாற மாட்டார் என நினைக்கிறேன்.. என்.டி.ஏவுடன் கூட்டணி குறித்து திருமாவளவன்

விஜய் ஏமாற மாட்டார் என நினைக்கிறேன்.. என்.டி.ஏவுடன் கூட்டணி குறித்து திருமாவளவன்சென்னை சைதாப்பேட்டையில் மத்திய அரசை கண்டித்து நடைபெற்ற விசிக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து முக்கியமான கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

100 தெரு நாய்களுக்கு விஷ ஊசி கொல்லப்பட்ட சம்பவம்.. போலீசார் வழக்குப்பதிவு.. ஆனால் பொதுமக்கள் நிம்மதி..!

100 தெரு நாய்களுக்கு விஷ ஊசி கொல்லப்பட்ட சம்பவம்.. போலீசார் வழக்குப்பதிவு.. ஆனால் பொதுமக்கள் நிம்மதி..!தெலங்கானா மாநிலம் மஞ்செரியல் மாவட்டத்தில் சுமார் 100 தெரு நாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கல்லூரி பேருந்து மீது ரயில் மோதி விபத்து.. கரூர் அருகே பயங்கரம்.. உடனடியாக விரைந்த செந்தில் பாலாஜி..!

கல்லூரி பேருந்து மீது ரயில் மோதி விபத்து.. கரூர் அருகே பயங்கரம்.. உடனடியாக விரைந்த செந்தில் பாலாஜி..!கரூர் அருகே வீரராக்கியம் மற்றும் பாளையம் இடையே உள்ள தனியார் ரயில்வே பாதையில், தனியார் பொறியியல் கல்லூரி பேருந்து மீது சரக்கு ரயில் மோதிய விபத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் காயமடைந்தனர்.

தவெகவுக்கு 80 சீட், விஜய்க்கு துணை முதல்வர் பதவி.. இறுதி ஆஃபரை அறிவித்ததா பாஜக?

தவெகவுக்கு 80 சீட், விஜய்க்கு துணை முதல்வர் பதவி.. இறுதி ஆஃபரை அறிவித்ததா பாஜக?தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்னதாக, பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் இடையிலான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மோடியின் பிரதிநிதி என்னை தேர்தலில் போட்டியிடும்படி கேட்டார், நான் மறுத்துவிட்டேன்: கால்பந்து ஜாம்பவான்

மோடியின் பிரதிநிதி என்னை தேர்தலில் போட்டியிடும்படி கேட்டார், நான் மறுத்துவிட்டேன்: கால்பந்து ஜாம்பவான்கேரள சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் இந்திய கால்பந்து ஜாம்பவான் ஐ.எம்.விஜயன் போட்டியிட போவதாகத் தகவல்கள் பரவின.

