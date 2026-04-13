திங்கள், 13 ஏப்ரல் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 13 ஏப்ரல் 2026 (12:41 IST)

திருச்சி...புதுக்கோட்டை.. தருமபுரி.. நாளை எங்கு பிரச்சாரம் செய்கிறார் விஜய்?.. ஒரே குழப்பமா இருக்கே!..

நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக்கழகம் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. தமிழகத்தில் வருகிற 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் சில தொகுதிகளுக்கு சென்று விஜய் பிரச்சாரம் செய்தார்.

அதேநேரம் மற்ற அரசியல் தலைவர்கள் போல விஜய் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வதில்லை ஒருநாள் பிரச்சாரம் செய்தால் இரண்டு நாட்கள் ஓய்வு என்கிற மனநிலையில் இருக்கிறார். ஏற்கனவே பலமுறை பல தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுத்தும் அந்த பிரச்சாரங்களை விஜய் ரத்து செய்தார்.. எனவே தமிழகத்தில்  சில தொகுதிகளில் மட்டுமே விஜய் பிரச்சாரம் செய்வார் என கணிக்கப்படுகிறது..

இந்நிலையில்தான், விஜய் நாளை தான் போட்டியிடும் திருச்சி கிழக்கு பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கேட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால், நாளை அவர் திருச்சி, புதுக்கோட்டை பகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறார் என்கிற செய்தி வெளியானது. இந்நிலையில்தான், விஜய் நாளை தர்மபுரியில் பிரச்சாரம் செய்யவிருக்கிறார் என்கிற செய்தி தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது

எனவே அவர் எங்குதான் நாளை பிரச்சாரம் செய்கிறார் என்று குழப்பம் தவெக தொண்டர்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.. இந்நிலையில்,  நாளை திருச்சி மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய பகுதிகளில் நடக்கவிருந்த பிரச்சாரத்தை விஜய் ரத்து செய்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது.
அதற்கு பதிலாக நாளை தர்மபுரியில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வது உறுதியாகியிருக்கிறது.

சொந்த நாட்டு மக்களை தாக்கிய விமானப்படை!.. நைஜீரியாவில் அப்பாவி மக்கள் 100 பேர் பலி!...

சொந்த நாட்டு மக்களை தாக்கிய விமானப்படை!.. நைஜீரியாவில் அப்பாவி மக்கள் 100 பேர் பலி!...நைஜீரியாவில் தீவிரவாதிகள் என நினைத்து தவறுதலாக அந்நாட்டு விமானப்படை தாக்குதல் நடத்தியதில் பொதுமக்கள் 100 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதில் பிரச்சாரம்!.. அனுமதி கிடைச்சா போவாரா? ரத்து செய்வாரா?..

திருச்சி கிழக்கு தொகுதில் பிரச்சாரம்!.. அனுமதி கிடைச்சா போவாரா? ரத்து செய்வாரா?..தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருநாள் பிரச்சாரம்.. 2 நாள் ரெஸ்ட்!.. விஜயால் அப்செட்டில் இருக்கும் தவெக வேட்பாளர்கள்!...

ஒருநாள் பிரச்சாரம்.. 2 நாள் ரெஸ்ட்!.. விஜயால் அப்செட்டில் இருக்கும் தவெக வேட்பாளர்கள்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கிய போது தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என்று பேசினார்.

பேச்சுவார்த்தை தோல்வி!. ஈரானை அழித்து முடிப்போம்!.. ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த டொனால்ட் டிரம்ப்..

பேச்சுவார்த்தை தோல்வி!. ஈரானை அழித்து முடிப்போம்!.. ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த டொனால்ட் டிரம்ப்..ஈரான் அணு சக்தியை உற்பத்தி செய்யக்கூடாது எனக்கூறி கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் அந்நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது.

ஹார்மூஸ் கடலில் கண்ணிவெடி!... அமெரிக்காவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஈரான்!...

ஹார்மூஸ் கடலில் கண்ணிவெடி!... அமெரிக்காவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஈரான்!...தங்கள் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போர் தொடுத்த நிலையில் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்லும் கடல் வழியான ஹோர்மூஸ் கடல் வழியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது.

