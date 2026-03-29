ஐஸ்கிரீமில் இரும்பு துண்டு!.. பெண்ணுக்கு 132 கோடி நஷ்ட் ஈடு!...
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் விரும்பி சாப்பிடும் ஒரு உணவாக ஐஸ்கிரீம் உள்ளது. உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் மக்கள் ஐஸ்கிரீமை விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். குறிப்பாக குழந்தைகள் ஐஸ்கீரீமை அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள். எனவே, பல நிறுவனங்கள் ஐஸ்கிரிமை தயார் செய்து விற்பனை செய்து வருகிறார்கள்.
இந்தியாவில் ஒரு கடையில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு அதில் ஒரு இரும்பு துண்டு கிடந்தால் தூக்கி போட்டு சாப்பிட்டுவிடுவார்கள். ஆனால், ஐஸ்கிரீமில் இரும்பு துண்டு கிடந்ததால் ஒரு பெண் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து 132 கோடி நஷ்ட ஈடு பெற்ற சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடந்திருக்கிறது.
அமெரிக்காவின் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் ஒரு பெண் தனது குழந்தைகளுடன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவதற்காக ஒரு கடைக்கு சென்றார். அப்போது அந்த பெண் சாப்பிட்ட ஐஸ்கிரீமில் ஒரு இரும்பு துண்டு கிடந்துள்ளது. ஆனால் அதை கவனிக்காமல் அவர் சாப்பிட்டு விட்டார். அதன்பின் இதை தெரிந்து கொண்ட அந்த பெண் நீதிமன்றத்தில் நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து அந்த பெண்ணுக்கு 15 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் 132 கோடி நஷ்ட ஈடாக வழங்க வேண்டுமென அந்த ஐஸ்கிரீம் நிறுவனத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.