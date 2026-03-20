வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (19:58 IST)

திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்ற விஜய்!.. பின்னணி என்ன?..

நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் திடீரென மும்பை புறப்பட்டு சென்றிருப்பது பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது. கடந்த 15ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் மூன்றாவது முறையாக டெல்லி சென்று கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்..

அதன்பின் கடந்த சில நாட்களாகவே கட்சிப் பணிகளில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார். குறிப்பாக ஏற்கனவே முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தார். ஏனெனில், தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது.

இப்படிப்பட்ட பரபரப்பான சூழ்நிலையில் விஜய் இன்று மாலை 7 மணி அளவில் விமானம் மூலம் மும்பை புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார். விஜயின் நண்பர் ஒருவரின் குடும்ப விழாவுக்கு விஜய் சென்றிருப்பதாக சிலர் சொல்லுகிறார்கள். ஒருபக்கம் ஜனநாயகன் படத்தில் சில காட்சிகளை மாற்றுமாறு தணிக்கை வாரியம் கூறியிருப்பதால் அந்த காட்சிகள் மும்பையில் மீண்டும் படமாக்க படம் இருப்பதாகவும் அதற்காக விஜய் அங்கு சென்று இருப்பதாகவும் சிலர் சொல்கிறார்கள். எப்படி இருந்தாலும் விஜயை எதற்காக மும்பை புறப்பட்டு சென்றார் என்கிற தகவல் ஒரு இரண்டு நாட்களில் தெரிந்துவிடும்..

எனக்கு சீட் கொடுக்கலனா ஓட்டு கிடைக்காது!. திமுக - துரைமுருகன் மோதல்?...திமுகவில் பல வருடங்கள் பயணித்து வருபவர் துரைமுருகன். எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் இருந்தே திமுகவில் பலமுறை எம்எல்ஏவாகவும் அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார்.

கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு!.. உணவு டெலிவரி கட்டணத்தை உயர்த்திய Zomatoஎங்கேயோ இடி கிடைத்து எங்கேயோ மழை பெய்து போல ஈரான், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கிடையே எழுந்துள்ள போரால் இந்தியாவில் சமையல் சிலிண்டர் கேஸ் தட்டப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது .

செலவு பண்ண தயங்கும் நிர்வாகிகள்!.. வேட்பாளர்களை செலக்ட் பண்ண திணறும் தவெக!.பிரபலமான நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவராக மாறி இருப்பவர் விஜய்.

மீண்டும் கட்டணத்தை உயர்த்தியது Zomato.. ஆன்லைன் உணவு பிரியர்களுக்கு பேரிடி..!ஆன்லைன் உணவு விநியோக தளமான Zomato, தனது ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் வசூலிக்கப்படும் பிளாட்பார்ம் கட்டணத்தை ரூ. 2.40 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த அதிரடி மாற்றத்தை நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ஆட்சியை பிடிக்கிறது அதிமுக.. நூலிழையில் ஆட்சியை இழக்கும் திமுக.. விஜய்க்கு வெறும் 6 சீட் தான்..ஐஏஎன்எஸ்-மேட்ரைஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பின்படி, தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்தி அதிமுக ஆட்சியை பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com