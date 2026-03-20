நீங்களும் வாய்மூடி அமைதியாகவே இருந்தால்.. ஜனநாயகன் விவகாரத்தில் கொந்தளித்த அமீர்!
கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான விஜய்யின் திரையுலகப் பயணத்தில் கடைசிப் படமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் ஆவதில் தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டைகள் நீடிக்கின்றன.
ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படம் முழுமையாகத் தயாராகியும், தணிக்கைக் குழுவில் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் பெரும் இழுபறி நிலவுகிறது. இதனால் படம் எப்போது வெளியாகும் என்றே கணிக்க முடியாத அளவுக்குக் குழப்பமான சூழல் உருவாகியுள்ளது.
ஒருபுறம் படத்திற்குத் தொடர்ச்சியாகக் குடைச்சல்கள் கொடுக்கப்பட்டு வந்தாலும், படத்தின் ஹீரோவான விஜய் இதுதொடர்பாகச் சிறு விளக்கத்தைக் கூட இதுவரை அளிக்கவில்லை. எப்போதுமே சர்ச்சைகளுக்கு அமைதியையே பதிலாகத் தரும் விஜய், தனது சொந்தப் படத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாபெரும் நெருக்கடிக்கும் வழக்கம் போலத் தீவிர மௌனம் காத்து வருகிறார்.
தனது படத்திற்கே அவர் குரல் கொடுக்காமல் இருப்பது அவரது ரசிகர்களைத் அதிருப்தியிலும், சோர்விலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. "உங்கள் படத்திற்கு வரும் பிரச்சனைக்கே நீங்கள் வாய் திறக்கவில்லை என்றால் எப்படி?" என்ற ரீதியில் ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாக்களில் தங்களின் ஆதங்கத்தைப் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்துப் பேசியுள்ள பிரபல இயக்குநர் அமீர் கூறுகையில்,
நம்மைக் தாக்குபவன் அதற்கான காரணத்தை ஒருபோதும் வெளியில் சொல்ல மாட்டான். ஆனால், பாதிப்பை எதிர்கொள்ளும் நீங்களாவது என்னை இதற்காகத்தான் தாக்குகிறார்கள் என்ற உண்மையை சொல்ல வேண்டும். அதைச் செய்யாமல் நீங்களும் வாய்மூடி அமைதியாகவே இருந்தால், மற்றவர்களுக்கு இங்கு நடக்கும் உண்மை என்னவென்று எப்படிப் புரியும்? என்று அமீர் தனது நியாயமான கேள்வியை முன்வைத்துள்ளார்.