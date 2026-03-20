வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (16:40 IST)

செலவு பண்ண தயங்கும் நிர்வாகிகள்!.. வேட்பாளர்களை செலக்ட் பண்ண திணறும் தவெக!.

பிரபலமான நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவராக மாறி இருப்பவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழர் வெற்றிக் கழகம் துவங்கப்பட்டது. எங்களுடன் கூட்டணி அமைத்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என விஜய் அறிவித்தார்.

ஆனாலும் இதுவரை எந்த கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை
தாலுகாவும். தவெகவை பொறுத்தவரை கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை மட்டுமே அவர்கள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருவதால் அதிமுக -  பாஜக கூட்டணியில் தவெக இணையும் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டி என தவெக அறிவித்துவிட்டது..

இந்நிலையில்தான், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் தவெக சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது. ஏனெனில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு கோடி செலவு செய்யும் நபரால் மட்டுமே தேர்தலை சந்திக்க முடியும் என  தவெக நம்புகிறது. ஒரு கோடி கையில் இருந்தால்தான் சீட் உறுதியாகும் என தவக சொல்கிறது.

ஆனால் விஜயின் மனைவி சங்கீதா மற்றும் திரிஷா விஜயத்தில் விஜய் இமேஜ் சரிந்திருக்கிறது. அதேபோல், எந்த கூட்டணியும் இல்லை.. எனவே அவ்வளவு செலவு செய்ய நிர்வாகிகளை யோசிக்கிறார்களாம்..  எனவே தவெகவில் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் சிக்கல் எழுந்திருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் மீறி எவ்வளவு பேர் தவெகவில் போட்டியிட வருவார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்

நீங்களும் வாய்மூடி அமைதியாகவே இருந்தால்.. ஜனநாயகன் விவகாரத்தில் கொந்தளித்த அமீர்!கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான விஜய்யின் திரையுலகப் பயணத்தில் கடைசிப் படமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் ஆவதில் தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டைகள் நீடிக்கின்றன.

வருமான வரி விதிகளில் புதிய மாற்றம்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..மத்திய அரசு ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் புதிய வருமான வரி விதிகள், 2026ஐ அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் நேரடி வரி விதிப்பு முறையில் பெரும் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வருகின்றன.

ஈரானை நோக்கி விரைவில் அமெரிக்காவின் 2000 கடற்படை வீரர்கள்.. ஏதோ பெரிய தாக்குதல் இருக்குது..!ஹார்முஸ் நீர்ச்சந்தி பகுதியில் ஈரான் தொடர்பான பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அமெரிக்கா தனது USS Tripoli தலைமையிலான ஒரு வலிமையான கடற்படை பிரிவை மேற்கு ஆசியாவிற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது.

ஈரானின் இன்னொரு முக்கிய தலைவர் கொல்லப்பட்டார்.. போரை இனி வழிநடத்துவது யார்?ஈரான் நாட்டின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படையின் செய்தித் தொடர்பாளர் அலி முகமது நைனி, அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேலிய வான்வழி தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக ஈரான் அரசு ஊடகம் அறிவித்துள்ளது.

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியவது த.வா.க!.. தனித்துப்போட்டியிட முடிவு!...வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கடந்த சில தேர்தல்களாகவே திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. வேல்முருகன் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாகவும் இருந்து வந்தார்.

