வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (15:56 IST)

ஆட்சியை பிடிக்கிறது அதிமுக.. நூலிழையில் ஆட்சியை இழக்கும் திமுக.. விஜய்க்கு வெறும் 6 சீட் தான்..

ஆட்சியை பிடிக்கிறது அதிமுக.. நூலிழையில் ஆட்சியை இழக்கும் திமுக.. விஜய்க்கு வெறும் 6 சீட் தான்..
ஐஏஎன்எஸ்-மேட்ரைஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பின்படி, தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்தி அதிமுக ஆட்சியை பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
அதிமுக கூட்டணி 39-40 சதவீத வாக்குகளுடன் 114 முதல் 127 இடங்களை கைப்பற்றும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளும் திமுக கூட்டணி 37-38 சதவீத வாக்குகளுடன் 104 முதல் 114 இடங்களை பெறக்கூடும்.
 
இந்த தேர்தலில் முதல்முறையாக களம் காணும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 14-15 சதவீத வாக்குகளை பெற்று, 6 முதல் 12 இடங்கள் வரை வெல்லும் ஒரு முக்கிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மற்றும் பிற கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு சுமூகமாக முடிந்துள்ளதாகவும், இன்னும் நான்கு நாட்களில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஏப்ரல் 23-ல் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று, மே 4-ல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது. 2021-ல் திமுக பெற்ற இமாலய வெற்றியைத் தற்போது நிலவும் இந்த மிகக் குறுகிய வாக்கு சதவீத இடைவெளி சவாலுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

நீங்களும் வாய்மூடி அமைதியாகவே இருந்தால்.. ஜனநாயகன் விவகாரத்தில் கொந்தளித்த அமீர்!

நீங்களும் வாய்மூடி அமைதியாகவே இருந்தால்.. ஜனநாயகன் விவகாரத்தில் கொந்தளித்த அமீர்!கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான விஜய்யின் திரையுலகப் பயணத்தில் கடைசிப் படமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் ஆவதில் தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டைகள் நீடிக்கின்றன.

வருமான வரி விதிகளில் புதிய மாற்றம்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..

வருமான வரி விதிகளில் புதிய மாற்றம்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..மத்திய அரசு ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் புதிய வருமான வரி விதிகள், 2026ஐ அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் நேரடி வரி விதிப்பு முறையில் பெரும் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வருகின்றன.

ஈரானை நோக்கி விரைவில் அமெரிக்காவின் 2000 கடற்படை வீரர்கள்.. ஏதோ பெரிய தாக்குதல் இருக்குது..!

ஈரானை நோக்கி விரைவில் அமெரிக்காவின் 2000 கடற்படை வீரர்கள்.. ஏதோ பெரிய தாக்குதல் இருக்குது..!ஹார்முஸ் நீர்ச்சந்தி பகுதியில் ஈரான் தொடர்பான பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அமெரிக்கா தனது USS Tripoli தலைமையிலான ஒரு வலிமையான கடற்படை பிரிவை மேற்கு ஆசியாவிற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது.

ஈரானின் இன்னொரு முக்கிய தலைவர் கொல்லப்பட்டார்.. போரை இனி வழிநடத்துவது யார்?

ஈரானின் இன்னொரு முக்கிய தலைவர் கொல்லப்பட்டார்.. போரை இனி வழிநடத்துவது யார்?ஈரான் நாட்டின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படையின் செய்தித் தொடர்பாளர் அலி முகமது நைனி, அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேலிய வான்வழி தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக ஈரான் அரசு ஊடகம் அறிவித்துள்ளது.

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியவது த.வா.க!.. தனித்துப்போட்டியிட முடிவு!...

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியவது த.வா.க!.. தனித்துப்போட்டியிட முடிவு!...வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கடந்த சில தேர்தல்களாகவே திமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. வேல்முருகன் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவாகவும் இருந்து வந்தார்.

