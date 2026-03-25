பெரம்பூரில் பிரச்சாரம்!.. 27ம் தேதி தவெக வேட்பாளர்கள் கூட்டம்!.. வேகமெடுக்கும் விஜய்!...
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எனக்கு அரசியல் கட்சியைத் துவங்கி இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. முதல் முறையாக இந்த கட்சி முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்திக்கவிருக்கிறது.
வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்த அரசியல் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை..
எனவே தவெக தனித்துப் போட்டுயிடுவது உறுதியாகிவிட்டது. அதேநேரம் 234 தொகுதிகளிலும் தவெக போட்டியிடுகிறதா எனக்கு தெரியவில்லை. இந்நிலையில்தான், வருகிற 27ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் விஜய் தலைமையில் தவெக வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது.
முதற்கட்டமாக 110 வேட்பாளர்களை விஜய் அறிமுகம் செய்யவிருக்கிறார். ஒருபக்கம் 60க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை தேர்வதில் இழுபறி நீடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் மார்ச் 24ஆம் தேதியான இன்று அல்லது நாளை விஜய் பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை துவங்கவிருக்கிறார் என்கிற செய்திகளும் வெளியாகியிருக்கிறது. சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் வேகமெடுத்திருக்கிறார் என பார்க்கப்படுகிறது.