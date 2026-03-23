தேர்தல் சீட்டுக்கு 5 கோடி கேக்குறாங்க!.. தவெக நிர்வாகிகள் போராட்டம்....
நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. விஜய் இந்த கட்சியை துவங்கி இரண்டு வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதேநேரம் விஜயின் மனைவி சங்கீதாவா விவாகாரத்து கேட்டது ,அதன்பின் விஜய் திரிஷாவுடன் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றது என்ன விஜயின் இமேஜ் கொஞ்சம் சரிந்துள்ளது. இது தேர்தலில் எதிரொலிக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது..
ஆனாலும் விஜய்க்கு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருப்பதால் குறிப்பாக முதல் முறை வாக்காளர்கள் அனைவரும் விஜய்க்கு வாக்களிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தவெகவுடன் இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. தனித்து போட்டியிடப் போவதாக ஏற்கனவே அறிவித்து விட்டார்கள். மேலும், தமிழ்நாட்டில் எப்படியோ அதேபோல புதுச்சேரியிலும் தவெக தனித்துப் போட்டியிடவுள்ளது.
இன்று காலை புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுகுக்ம் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை தவெக் தலைவர் விஜய் வெளியிட்டார். இந்நிலையில் பல நிர்வாகிகளுக்கும் சீட் கிடைக்கவில்லை. எனவே அவர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர். அப்போது செய்தியாளிடம் பேசிய தவெக நிர்வாகிகள் ‘ஒரு சீட்டுக்கு 5 கோடி கேட்கிறார்கள்.. டீல் பேசுகிறார்கள்.. அவ்வளவு பணத்தை எங்களால் எப்படி கொடுக்க முடியும்?’ என்று பேசியது பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.