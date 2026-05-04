திங்கள், 4 மே 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. மு‌ன்னோ‌ட்ட‌ம்
Written By Webdunia
Last Modified: திங்கள், 4 மே 2026 (16:04 IST)

செந்தில் பாலாஜி, பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன், மா சுப்பிரமணியன் தொகுதிகள் நிலவரம்..!

செந்தில் பாலாஜி, பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன், மா சுப்பிரமணியன் தொகுதிகள் நிலவரம்..!
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள், கோட்டை என கருதப்பட்ட அமைச்சர்களின் தொகுதிகளிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, மதுரை மத்தி மற்றும் சைதாப்பேட்டை போன்ற முக்கிய தொகுதிகளில் தவெக வேட்பாளர்கள் ஆளுங்கட்சி அமைச்சர்களை பின்னுக்குத் தள்ளி முன்னிலை பெற்றுள்ளனர்.
 
மதுரை மத்தி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மதர் பதுருதீன் 44,647 வாக்குகள் பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுகவின் முக்கிய முகமான பழனிவேல் தியாகராஜன் 29,273 வாக்குகளுடன் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். அதிமுகவின் சுந்தர் சி 22,412 வாக்குகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார். 
 
அதேபோல், சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் அருள் பிரகாசம் 55,958 வாக்குகள் பெற்று அசுர பலத்துடன் முன்னிலை வகிக்கிறார். அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் 35,209 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
 
கோவை தெற்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் வி. செந்தில்குமார் 30,327 வாக்குகள் பெற்று, திமுகவின் வி. செந்தில் பாலாஜிக்கு (31,525) கடும் சவாலாக திகழ்கிறார். இருவருக்கும் இடையே சுமார் 1000 வாக்குகள் மட்டுமே வித்தியாசம் உள்ளது.
 
தமிழகம் முழுவதும் அமைச்சர்களே திணறும் வகையில் வீசி வரும் இந்தத் தவெக அலை, ஒரு புதிய அரசியல் மாற்றத்தை நோக்கி மாநிலத்தை அழைத்துச் செல்கிறது.
 
Edited by Siva

மேற்குவங்கம், கேரளாவில் ஆட்சி மாற்றம்.. அஸ்ஸாம், புதுவையில் ஆளும் கட்சிக்கு வெற்றி.. முழு விவரங்கள்..!

மேற்குவங்கம், கேரளாவில் ஆட்சி மாற்றம்.. அஸ்ஸாம், புதுவையில் ஆளும் கட்சிக்கு வெற்றி.. முழு விவரங்கள்..!2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக நீடித்த திரிணாமுல் காங்கிரஸின் ஆதிக்கத்தை சரித்து, பாரதிய ஜனதா கட்சி முதல்முறையாக ஆட்சிக்கட்டிலில் அமருகிறது.

தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி நகரும் தமிழகம்.. தவெக ஆட்சி அமைக்க யார் யார் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்?

தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி நகரும் தமிழகம்.. தவெக ஆட்சி அமைக்க யார் யார் ஆதரவு கொடுப்பார்கள்?தமிழக அரசியலின் 2026 தேர்தல் களம், பலரும் ஊகித்ததைப் போலவே ஒரு "தொங்கு சட்டசபை"யை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை.. முதல்வர், துணை முதல்வர் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவு...

சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை.. முதல்வர், துணை முதல்வர் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவு...தமிழகத்தின் அரசியல் இதயமான சென்னையில் இன்று அரங்கேறி வரும் மாற்றங்கள், ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையுமே உற்றுநோக்க வைத்துள்ளன. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கையில், சென்னையின் மொத்தமுள்ள 16 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அசுர வேகத்தில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது.

உலகிலேயே கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே திருடன் இவர் தான்.. 23,600 புத்தகங்கள் திருட்டு..!

உலகிலேயே கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே திருடன் இவர் தான்.. 23,600 புத்தகங்கள் திருட்டு..!வட அமெரிக்காவில் உள்ள நூலகங்களில் பல ஆண்டுகளாக விலைமதிப்பற்ற அரிய புத்தகங்கள் மர்மமான முறையில் காணாமல் போயின. இதன் பின்னணியில் இருந்தவர் ஸ்டீபன் ப்ளம்பெர்க் .

பயணம் செய்தபோது வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு.. சென்னை விமானத்தில் இருந்து குதித்த பயணி..

பயணம் செய்தபோது வாந்தி வருவது போன்ற உணர்வு.. சென்னை விமானத்தில் இருந்து குதித்த பயணி..ஷார்ஜாவிலிருந்து சென்னை வந்த ஏர் அரேபியா விமானத்தில், 34 வயது மதிக்கத்தக்க பயணி ஒருவர் அவசரக்கால கதவைத் திறந்து குதித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com