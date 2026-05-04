திங்கள், 4 மே 2026
Last Updated : திங்கள், 4 மே 2026 (15:46 IST)

ஜெயகுமார் டெபாசிட் இழப்பு.. எல் முருகன் பின்னடைவு.. தமிழிசை பின்னடைவு.. ஓங்கி அடித்த விஜய் அலை..!

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. தமிழகம் முழுவதும் வீசி வரும் "விஜய் அலை", அரசியல் களத்தின் மூத்த தலைவர்களையும் கோட்டைகளையும் தகர்த்து எறிந்துள்ளது.
 
முக்கியமாக, அதிமுகவின் பலமான முகமாக கருதப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார், ராயபுரம் தொகுதியில் படுதோல்வியை சந்தித்ததுடன் டெபாசிட்டையும் இழந்துள்ளார்.
 
அதேபோல், பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களான எல். முருகன் அவினாசி தொகுதியிலும், தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மயிலாப்பூர் தொகுதியிலும் பின்னடைவை சந்தித்து வருவது அக்கட்சியினரிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
திராவிட பேரியக்கங்களின் கோட்டையாக கருதப்பட்ட சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் முன்னிலை பெற்று வருவது அரசியல் மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 
விஜய் தனது அறிமுக தேர்தலிலேயே அதிமுக, பாஜக போன்ற கட்சிகளின் முக்கியத் தலைவர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, சுமார் 38 சதவீத வாக்குகளை அறுவடை செய்திருப்பது ஒரு வரலாற்றுச் சாதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 
 
மக்களின் இந்த தீர்ப்பு, பழைய அரசியல் பாணிகளை நிராகரித்துவிட்டு, விஜய்யின் புதிய தலைமையை முழுமனதாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதையே பறைசாற்றுகிறது.
 
Edited by Siva

ஊழல்.. போதைக் கலாச்சாரம்.. விஜய் மீது காட்டிய வெறுப்பு?.. திமுக தோல்வியடைய காரணங்கள்!..

ஊழல்.. போதைக் கலாச்சாரம்.. விஜய் மீது காட்டிய வெறுப்பு?.. திமுக தோல்வியடைய காரணங்கள்!..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்துள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

தவெக வேட்பாளர் பிரபு வாங்கிய ஓட்டில் 4ல் 1 பகுதி கூட சீமான் வாங்கவில்லை.. 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட பரிதாபம்..!

தவெக வேட்பாளர் பிரபு வாங்கிய ஓட்டில் 4ல் 1 பகுதி கூட சீமான் வாங்கவில்லை.. 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட பரிதாபம்..!2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும் மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, காரைக்குடி தொகுதியின் வாக்கு விபரங்களை ஆராயும்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எழுச்சி எந்தளவிற்கு மற்ற கட்சிகளை பாதித்துள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.

திருச்சி கிழக்கில் த்ரிஷா போட்டியா? ஜெயித்தால் அமைச்சர் ஆவாரா?

திருச்சி கிழக்கில் த்ரிஷா போட்டியா? ஜெயித்தால் அமைச்சர் ஆவாரா?2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தமிழக வெற்றி கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தவெக 108 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து முதலிடத்தில் உள்ளது. அதிமுக 66 இடங்களிலும், ஆளுங்கட்சியான திமுக 61 இடங்களிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளன.

தவெகவுடன் காங்கிரஸ் சேர்ந்திருந்தால் 30-40 எம்.எல்.ஏ கிடைச்சிருக்கும்.. ப.சிதம்பரம், செல்வப்பெருந்தகை செய்த வேலை..

தவெகவுடன் காங்கிரஸ் சேர்ந்திருந்தால் 30-40 எம்.எல்.ஏ கிடைச்சிருக்கும்.. ப.சிதம்பரம், செல்வப்பெருந்தகை செய்த வேலை..2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஆளும் திமுக கூட்டணிக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகம் பெற்றுள்ள அசுரத்தனமான வாக்கு சதவீதம், திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளை பல இடங்களில் பறித்துள்ளது. இந்த சூழலில், "ஒருவேளை தவெக-வுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்திருந்தால், திமுக படுதோல்வியை சந்தித்திருக்கும், அதுமட்டுமின்றி காங்கிரஸ் 50 தொகுதிகளை பெற்றிருந்தால் அதில் 30-40 எம்.எல்.ஏக்கள் ஜெயித்திருப்பார்கள் என்ற விவாதம் அரசியல் அரங்கில் அனலைக் கிளப்பியுள்ளது.

எம்ஜிஆர் கூட செய்யாத சாதனையை முதல் தேர்தலில் செய்த விஜய்.. சொல்லி அடித்த தவெக..!

எம்ஜிஆர் கூட செய்யாத சாதனையை முதல் தேர்தலில் செய்த விஜய்.. சொல்லி அடித்த தவெக..!தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் அரை நூற்றாண்டுகாலமாக முறியடிக்கப்படாமல் இருந்த புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் சாதனையை, நடிகர் விஜய் தனது முதல் தேர்தலிலேயே தகர்த்து எறிந்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

