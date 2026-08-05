  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk govt submitting tn budget today
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (09:44 IST)

இன்று தமிழக அரசு பட்ஜெட் தாக்கல்!. முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா?..

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (09:45 IST)
google-news
தவெக ஆட்சிக்குவந்துள்ள நிலையில் பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக சட்டசபையில் இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இன்று காலை 10 மணிக்கு சட்டசபை கூடவிருக்கிறது. 2026 - 27 நிதியாண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் மரிய விஷன் இன்று தாக்கல் செய்யவிருக்கிறார்.

இந்த பட்ஜெட் மிகவும் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என முதல் முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இது தொடர்பாக கடந்த ஜூலை மாதத்திலிருந்து அரசின் அனைத்து துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள், செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து ஆலோசனை செய்து வந்தார்.

அதன்பின் இந்த பட்ஜெட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது, இன்றைய பட்ஜெட்டில் முக்கியமான அறிவிப்புகள் இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அனேகமாக குடும்பத் தலைவிக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் வழங்குவது தொடர்பான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதோடு வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு உதவி தொகை போன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு தவெக சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முதலமைச்சர் விஜயை ஆபாசமாக பேசியது தொடர்பாக நேற்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டு இரவு விடுதலை செய்யப்பட்டார். இந்த நிலையில்தான் இன்று சட்டசபை கூடவிருக்கிறது என்பதால் சட்டசபை பட்ஜெட்டை திமுக புறக்கணிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க தவெக, திமுக, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அடுத்தடுத்து சட்டமன்றத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இன்சூரன்ஸ் இல்லாவிட்டால் பெட்ரோல், டீசல் கிடையாதா? சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு..

இளைஞர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டாலும் காவல்துறை பொறுமையாக கையாள வேண்டும்: சிஜேபி போராட்டம் குறித்து நீதிமன்றம்..

இளைஞர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டாலும் காவல்துறை பொறுமையாக கையாள வேண்டும்: சிஜேபி போராட்டம் குறித்து நீதிமன்றம்..உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, போராட்டத்தில் ஈடுபடும் இளைஞர்களை கையாளுவதில் காவல்துறை மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகமைகள் அதிகபட்ச நிதானத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு வலியுறுத்தியுள்ளது.

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் திருப்தி இல்லை: கூட்டணி கட்சியான கம்யூனிஸ்ட் அறிவிப்பு..!

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் திருப்தி இல்லை: கூட்டணி கட்சியான கம்யூனிஸ்ட் அறிவிப்பு..!தமிழ்நாடு பட்ஜெட் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்யவில்லை என தவெக அரசின் கூட்டணி கட்சிகளில் ஒன்றான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தெரிவித்துள்ள்து. இதுகுறித்து அக்கட்சியின் மாநில செயலர் மு. வீரபாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை.. 6 சிலிண்டர்கள் அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் இல்லாதது ஏன்? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை.. 6 சிலிண்டர்கள் அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் இல்லாதது ஏன்? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, 2026-2027 நிதியாண்டிற்கான திருத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளது. நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்த இந்த பட்ஜெட்டில், மக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,500 ஆக உயர்வு மற்றும் 6 இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் இடம் பெறாதது ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணமா? அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை..

ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணமா? அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை..இந்தியாவின் இலவச யுபிஐ கட்டண முறை கொள்கையில் விரைவில் முக்கிய மாற்றங்கள் வரக்கூடும். நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு முறைமை சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம், எதிர்காலத்தில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு வர்த்தக கட்டணம் விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாஸ்டர் கார்டை தொடர்ந்து விசா கார்டு.. ஒரே இரவில் 2600 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி அதிர்ச்சி..

மாஸ்டர் கார்டை தொடர்ந்து விசா கார்டு.. ஒரே இரவில் 2600 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி அதிர்ச்சி..உலகளாவிய முன்னணி நிதிச்சேவை நிறுவனமான விசா, தனது நிறுவனத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை தீவிரப்படுத்தும் நோக்கில், உலகளவில் சுமார் 2,600 ஊழியர்களை ஆட்குறைப்பு செய்துள்ளது. இந்த அதிரடி ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப மையங்களான பெங்களூரு, சென்னை, மும்பை மற்றும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள விசா மையங்களிலும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.