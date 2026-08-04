அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விவகாரத்தில் அரை மணிநேரத்தில் பேசிய கனிமொழி, இப்போதைய மெளனம் என்ன சொல்கிறது?
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விவகாரத்தில் அரை மணி நேரத்திற்குள் மீடியா முன் வந்து குரல் கொடுத்த கனிமொழி, இன்று உதயநிதியின் தரம் தாழ்ந்த பேச்சு விவகாரத்தில் மட்டும் ஏன் முற்றிலும் மௌனமாக இருக்கிறார்? ஒரு பிரச்சினைக்கு உடனே பொங்கி எழுந்து அறிக்கை விடுவதும், மற்றொரு விவகாரத்தில் வாய் திறக்காமல் நழுவுவதும் அவருடைய அப்பட்டமான இரட்டை நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது.
தங்களது தலைவர்கள் பேசிய அநாகரிகமான வார்த்தைகளை எங்குமே பொதுவெளியில் நியாயப்படுத்த முடியாது என்பது கனிமொழிக்கே நன்றாகத் தெரியும். வாதங்கள் அனைத்தும் அடிபட்டுப் போய்விடும் என்ற பயத்தினால்தான், அவர் அமைதியாக இருக்கின்றாரா?
மற்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாயும் போது துடிதுடித்துப்போய் எதிர்ப்பவர்கள், தங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் சிக்கிக்கொள்ளும் போது மட்டும் ஊமையாக மாறுவது என்ன வகையான அரசியல் நாகரிகம்? இந்தத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மௌனமே அவர்கள் செய்த குற்றத்துக்கான நேரடி ஒப்புதல் வாக்குமூலமாகும்.
தங்களது சுயநல அரசியலுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் பேசிவிட்டு, மாட்டிக்கொள்ளும்போது மௌனம் காக்கும் இந்த நாடகம் தமிழகத்தில் இனி எடுபடாது. மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் அரசியலில் நாகரிகத்தை மீட்டெடுக்கவும் தவெக தலைவர் விஜய் வழியில் மக்கள் தயாராகிவிட்டனர். இந்த ஏமாற்று வேலைகளுக்கு மக்கள் மன்றத்தில் உரிய தீர்ப்பு விரைவில் கிடைக்கும்!
Edited by Siva