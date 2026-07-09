  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk govt changed the free bus plan
Written By
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (15:07 IST)

நாங்க பேர மாத்துவோம்!.. திமுகவின் விடியலை நீக்கிய தவெக!..

stalin vijay
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (15:07 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (15:10 IST)
google-news
2021 முதல் 2026 வரை திமுக ஆட்சியில் இருந்த போது பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கு பெயர்களும் சூட்டப்பட்டன. அரசு பேருந்துகளில் மகளிருக்கு இலவசம் என்கிற திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கு ‘மகளிர் விடியல் பயணம்’  என பெயர் வைக்கப்பட்டது .பேருந்துகளின் முகப்பு மற்றும் பின்புற கண்ணாடிகளில் டிஸ்ப்ளே போர்டுகளிலும் இது காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. பெண்களிடையே இந்த திட்டம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது..

இந்நிலையில்தான் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்துவிட்ட நிலையில் முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களின் பெயர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில் மகளிர் விடியல் பயணம் என்கிற திட்டத்தில் ‘விடியல்’ நீக்கப்பட்டு ‘மகளிர் பயணம்’ என மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அனைத்து மாவட்ட அரசு பேருந்துகளிலும் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது..

ஏற்கனவே நான் முதல்வன், முதலமைச்சர் படைப்பகம் போன்ற திட்டங்களின் பெயர் மாற்றப்பட்ட நிலையில் தற்போது மகளிர் விடியல் பயணம் என்கிற பெயரும் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. 2021ல் முக ஸ்டாலின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றவுடன் முதலில் கையெழுத்திட்டது மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டத்திற்குதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டம் தற்போதைக்கு இல்லை: மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அதிரடி

ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டம் தற்போதைக்கு இல்லை: மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அதிரடிதமிழ்நாட்டில் மின்சார பயன்பாட்டை கணக்கெடுப்பதற்காக ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டம் தற்போதைக்கு அமல்படுத்தப்படாது என்று மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

காவிரி நீரை உடனே பெறுக; இல்லையேல் காங்கிரஸ் அமைச்சர்களை நீக்குக: இபிஎஸ் அதிரடி சவால்

காவிரி நீரை உடனே பெறுக; இல்லையேல் காங்கிரஸ் அமைச்சர்களை நீக்குக: இபிஎஸ் அதிரடி சவால்தமிழகத்தின் சட்டபூர்வ உரிமையான காவிரி நீரை பெற தமிழக வெற்றி கழக அரசு தீவிரமாக போராட வேண்டும் என்றும், ஒருவேளை கர்நாடகா தண்ணீர் தர மறுத்தால் தவெக அமைச்சரவையில் உள்ள காங்கிரஸ் அமைச்சர்களை நீக்க முதலமைச்சர் விஜய் தயாரா என்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4% இடஒதுக்கீடு கட்டாயம்: முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவு

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 4% இடஒதுக்கீடு கட்டாயம்: முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி உத்தரவுதமிழகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 4 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை முழுமையாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதுதொடர்பான அவசர ஆலோசனை கூட்டம் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இனிமே விஜய்தான் தலைவர்!.. தவெகவுக்கு தாவும் திமுகவினர்!.. அதிர்ச்சியில் அறிவாலயம்!..

இனிமே விஜய்தான் தலைவர்!.. தவெகவுக்கு தாவும் திமுகவினர்!.. அதிர்ச்சியில் அறிவாலயம்!..ஒரு அரசியல் கட்சியில் தலைவருக்கு கீழே இருக்கும் முக்கிய பதவிகளில் இருப்பவர்களை தவிர மற்ற நிர்வாகிகள் பதவிக்காக மட்டுமே அந்த கட்சியில் இருப்பார்கள்.

கரூர் சம்பவம்!. அரசு வேலை கொடுப்பதற்கு கம்யூனிஸ்ட் எதிர்ப்பு!..

கரூர் சம்பவம்!. அரசு வேலை கொடுப்பதற்கு கம்யூனிஸ்ட் எதிர்ப்பு!..தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க மக்கள் கூட்டம் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.