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சென்னை எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் விஜய் திடீர் ஆய்வு.. என்ன நடந்தது?
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், சென்னை எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு இன்று திடீரென நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த எதிர்பாராத வருகை மருத்துவமனை அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் மற்றும் அங்கு சிகிச்சைக்கு வந்திருந்த பொதுமக்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
மருத்துவமனையின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்குச் சென்று பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், அங்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் மருத்துவ சேவைகளின் தரம் குறித்து மருத்துவர்களிடம் விரிவாக கேட்டறிந்தார். மேலும், நோயாளிகளுக்கு தரமான மற்றும் விரைவான மருத்துவச் சிகிச்சை கிடைப்பதை அதிகாரிகள் எவ்வித தொய்வுமின்றி உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் உத்தரவிட்டார்.
இந்த ஆய்வின் போது, மாநில சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் மற்றும் உயர் அரசு அதிகாரிகள் முதலமைச்சருடன் உடனிருந்தனர். ஏழை எளிய மக்களுக்கு அரசு மருத்துவமனைகள் மூலம் தடையற்ற, உயர்தரச் சிகிச்சைகள் சென்றடைவதை அரசு தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் என்றும், அதற்குத் தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும் என்றும் இந்த ஆய்வின் போது தெரிவிக்கப்பட்டது.
முதலமைச்சரின் இந்த திடீர் அதிரடி நடவடிக்கை மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
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தனியார் மருத்துவமனையில் தவறான சிகிச்சை: சிறுவனின் ஆணுறுப்பு அகற்றம், மருத்துவர்களின் ஆடியோவால் பரபரப்பு
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில், சிறுவன் ஒருவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட தவறான சிகிச்சை காரணமாக அவனது ஆணுறுப்பை அகற்ற வேண்டிய கொடூர நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த சிறுவனின் பெற்றோரும் உறவினர்களும் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்களை உடனடியாகக் கைது செய்யக் கோரி மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.