  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. today holiday for school in five districts
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (07:51 IST)

தமிழகத்தில் கனமழை!.. 5 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!...

rain
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (07:53 IST)
google-news
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான் இலங்கை அருகே தென்மேற்கு வங்க கடல், தமிழ்நாடு கடற்கரை பகுதியில் ஒரு புயல் உருவாகியிருக்கிறது.

இதன் காரணமாக இன்று தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களும் கனமழை பெய்யும் என ஏற்கனவே வானிலை மையம் அறிவித்த. 17 மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி, தேனி, ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், விருதுநகர், கோவை, மதுரை, நீலகிரி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதில் திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமாரி, தூத்துக்குடி மற்றும் திருப்பத்தூர் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அமெரிக்க குழந்தைகள் அனைவருக்கும் பங்கு கொடுக்கும் எலான் மஸ்க்.. எவ்வளவு தெரியுமா?

இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனும்!.. தனியார் டிவி சேனல்களுக்கு மத்திய அரசு கெடுபிடி!..

இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனும்!.. தனியார் டிவி சேனல்களுக்கு மத்திய அரசு கெடுபிடி!..நாடெங்கும் உள்ள பொது மக்களுக்கு செய்திகளை கொண்டு சேர்ப்பதில் தொலைக்காட்சிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன

எல். முருகன் ராஜினாமா செய்ததால் காலியான ராஜ்யசபா எம்பி பதவி.. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு..

எல். முருகன் ராஜினாமா செய்ததால் காலியான ராஜ்யசபா எம்பி பதவி.. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு..முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் தனது ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை இடத்திற்கான இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிக்கை வரும் அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் இடையே ஏசி மின்சார ரயில்.. எத்தனை மணிக்கு கிளம்பும்.. முழு தகவல்கள்...

சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் இடையே ஏசி மின்சார ரயில்.. எத்தனை மணிக்கு கிளம்பும்.. முழு தகவல்கள்...அரக்கோணம் மற்றும் சென்னை இடையே ஏசி மின்சார ரயில் சேவை நாளை அதாவது அக்டோபர் 23 முதல் சோதனை ஓட்டமாக இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இந்த சேவை வரும் டிசம்பர் 24 வரை சோதனை ஓட்டமாக செயல்படுத்தப்படும். மொத்தம் 12 பெட்டிகளை கொண்டுள்ள இந்த ஏசி மின்சார ரயில், வாரத்தில் திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை ஐந்து நாட்களுக்கு இயக்கப்படும்.

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய புயல்.. முரசு என்ற தமிழ் பெயர் வைக்க வாய்ப்பு...

வங்கக்கடலில் இன்னொரு புதிய புயல்.. முரசு என்ற தமிழ் பெயர் வைக்க வாய்ப்பு...தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் அக். 26-ஆம் தேதி பலத்த மற்றும் மிக பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 17 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களுக்கு இலவசம்!. விஜய் அலுவலகத்தில் கல்வி உபகரணங்கள்!.. அதிரடி அறிவிப்பு...

மாணவர்களுக்கு இலவசம்!. விஜய் அலுவலகத்தில் கல்வி உபகரணங்கள்!.. அதிரடி அறிவிப்பு...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது.