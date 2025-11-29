சனி, 29 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (16:54 IST)

'டிட்வா' புயலின் நகர்வு.. அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் மழை எச்சரிக்கை!

வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயலின் நகர்வு காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்குப் பல மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
 
அரியலூர், செங்கல்பட்டு, சென்னை, கடலூர், காஞ்சிபுரம், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், ராணிப்பேட்டை, தஞ்சாவூர், திருவள்ளூர், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யலாம்.
 
கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, பெரம்பலூர், சிவகங்கை, தென்காசி, தேனி, திருச்சி, திருப்பூர், வேலூர் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Mahendran

சேகர் பாபுவை சந்தித்த பின்னரே செங்கோட்டையன் த.வெ.க-வில் இணைந்தார்: நயினார் நாகேந்திரன்

சேகர் பாபுவை சந்தித்த பின்னரே செங்கோட்டையன் த.வெ.க-வில் இணைந்தார்: நயினார் நாகேந்திரன்அ.தி.மு.க-வின் மூத்த தலைவரான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தது குறித்து அரசியல் அரங்கில் பரஸ்பர குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

செங்கோட்டையன் 'பா.ஜ.க. ஸ்லீப்பர் செல்': விஜய்யின் த.வெ.க-வில் இணைந்ததற்கு அமைச்சர் ரகுபதி கடும் கண்டனம்!

செங்கோட்டையன் 'பா.ஜ.க. ஸ்லீப்பர் செல்': விஜய்யின் த.வெ.க-வில் இணைந்ததற்கு அமைச்சர் ரகுபதி கடும் கண்டனம்!அ.தி.மு.க-வில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தது குறித்து தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

போற இடமெல்லாம் கன்னிவெடி வச்சா எப்படி?!... புதுச்சேரியில் விஜய் ரோட் ஷோவுக்கு தடை!..

போற இடமெல்லாம் கன்னிவெடி வச்சா எப்படி?!... புதுச்சேரியில் விஜய் ரோட் ஷோவுக்கு தடை!..தவெக தலைவர் நடிகர் விஜய் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று அங்கு மக்களை சந்தித்து பேசி வந்தார்.

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல் நகர்வு குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் வடக்கு இலங்கையை ஒட்டி மையம் கொண்டுள்ள இந்த புயல், மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.

டிட்வா புயல் பாதிப்பு: இலங்கையில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அவசர உதவி மையம் திறப்பு!

டிட்வா புயல் பாதிப்பு: இலங்கையில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அவசர உதவி மையம் திறப்பு!வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல் காரணமாக, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இலங்கைக் கடலோர பகுதிகளில் தொடர் கனமழையும் வெள்ளமும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இலங்கையில் 123 பேர் பலியாகியுள்ளனர். இந்த தீவிர பேரிடர் சூழலில், அங்கு சிக்கி தவிக்கும் அல்லது சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் இந்தியர்களுக்கு உடனடியாக உதவுவதற்காக, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

