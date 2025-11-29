சனி, 29 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (14:40 IST)

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல் நகர்வு குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் வடக்கு இலங்கையை ஒட்டி மையம் கொண்டுள்ள இந்த புயல், மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.
 
தற்போது யாழ்ப்பாணத்திற்கு கிழக்கே 80 கி.மீ. தொலைவிலும், வேதாரண்யத்திலிருந்து தென்கிழக்கே 140 கி.மீ. தொலைவிலும் இந்த புயல் மையம் கொண்டுள்ளது.
 
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின்படி, 'டிட்வா' புயல் தொடர்ந்து வடக்கு - வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து, நவம்பர் 30ஆம் தேதி அதிகாலையில் வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திர கடற்கரைகளை ஒட்டி செல்லும்.
 
குறிப்பாக, நவம்பர் 30 மாலை வேளையில், இந்த புயல் தமிழக கடற்கரையை மிக அருகில், 25 கி.மீ. தொலைவு வரை நெருங்கி செல்லும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கடற்கரையோர பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran
 

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழக கடற்கரையை 25 கி.மீ. வரை டிட்வா புயல் நெருங்கும்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல் நகர்வு குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் வடக்கு இலங்கையை ஒட்டி மையம் கொண்டுள்ள இந்த புயல், மணிக்கு 8 கி.மீ. வேகத்தில் வடக்கு - வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.

டிட்வா புயல் பாதிப்பு: இலங்கையில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அவசர உதவி மையம் திறப்பு!

டிட்வா புயல் பாதிப்பு: இலங்கையில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அவசர உதவி மையம் திறப்பு!வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல் காரணமாக, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள இலங்கைக் கடலோர பகுதிகளில் தொடர் கனமழையும் வெள்ளமும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இலங்கையில் 123 பேர் பலியாகியுள்ளனர். இந்த தீவிர பேரிடர் சூழலில், அங்கு சிக்கி தவிக்கும் அல்லது சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் இந்தியர்களுக்கு உடனடியாக உதவுவதற்காக, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Cyclone Ditwah: டிட்வா புயல் எதிரொலி!.. தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலார்ட்!...

Cyclone Ditwah: டிட்வா புயல் எதிரொலி!.. தமிழகத்தில் 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலார்ட்!...டிட்வா புயல் காரணமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது.

நெருங்கி வரும் டிட்வா புயல்.. சென்னை உள்பட பல பகுதிகளுக்கு சிவப்பு, ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!

நெருங்கி வரும் டிட்வா புயல்.. சென்னை உள்பட பல பகுதிகளுக்கு சிவப்பு, ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயல், தமிழக கடலோரத்தை நெருங்கி வருவதால், இன்றும் நாளையும் கனமழை முதல் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தற்போது புயல் வேதாரண்யத்திலிருந்து சுமார் 140 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இந்த சூழலில், தமிழகத்தில் மழை எச்சரிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

30 மணி நேரம் தொடர் மழை!.. தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கடும் குளிர்!..

30 மணி நேரம் தொடர் மழை!.. தூத்துக்குடி, நெல்லையில் கடும் குளிர்!..தென்மேற்கு வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள இந்த டெட்வா புயல் இலங்கை மற்றும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் கடுமையான மழை பெய்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com