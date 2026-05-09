சனி, 9 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : சனி, 9 மே 2026 (16:50 IST)

தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு .. 118 கிடைச்சிருச்சு.. ஆனால் இன்று இரவு 7 மணிக்கு கேரளா போகிறார் கவர்னர்.. அழைப்பு எப்போது?

தமிழக அரசியல் களத்தில் நீடித்து வந்த இழுபறி ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தனது ஆதரவை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை விஜய் எட்டியுள்ளார்.  ஒட்டுமொத்தமாக பெரும்பான்மை பலம் கிடைத்துவிட்டதால், தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் விஜய் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
 
இருப்பினும், இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் வேளையில் ஒரு புதிய பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ளது. தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர் இன்று இரவு 7 மணிக்கு கேரளா செல்லவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பெரும்பான்மை பலம் குறித்த கடிதத்தை விஜய் சமர்ப்பிக்க தயாராக இருக்கும் நிலையில், ஆளுநர் இன்று மாலைக்குள் அவரை ஆட்சியமைக்க அழைப்பாரா அல்லது பயணத்தை முன்னிட்டு பதவியேற்பு தள்ளிப்போகுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
 
ஒருவேளை ஆளுநர் இன்று அழைப்பு விடுக்காவிட்டால், நாளை மே 10-ஆம் தேதியுடன் சட்டப்பேரவையின் ஆயுட்காலம் முடிவடைவதால், ஒரு தற்காலிக அரசியல் நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
 
மேஜிக் நம்பர் வந்தாச்சு... இனி மகுடம் சூடுவதுதான் பாக்கி" என தொண்டர்கள் உற்சாகத்தில் இருக்க, ஆளுநரின் அடுத்த நகர்வுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் ராஜ் பவனை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது.
 
